“Desde el viernes ya se siente bien fuerte el calor. Aquí en el Cablebús sí está fresquito, pero en el camión se siente bien abochornado”, expresó Elena, quien dijo percibir los estragos del calor en el transporte en la zona de Indios Verdes, en la Gustavo A. Madero.

De las 14:00 a las 15:00 horas ni una sola nube se asoma en el cielo capitalino. “Empezaron los calores fuertes, luego el transporte va lleno, no avanza por el tráfico, el sol te pega donde estés. En el Metro se siente también feo, sobre todo cuando está lleno de gente también”, indicó.

Con 28 grados de temperatura y una tarde soleada, pocos son los lugares donde los capitalinos pueden buscar refugio de los rayos solares y aprovechar alguna sombra, así que optan por portar paraguas, gorras o cualquier cosa para protegerse.

“Ahorita ya tiene casi dos semanas que está fuertísimo. Traigo mi paraguas, porque el sol nos daña mucho la piel y de por sí mi piel es sensible, (...) estaría bien que hubiera dónde tomar agüita, sobre todo en el Metro, en el que se acalora uno mucho”, consideró Silvia, usuaria del Sistema de Transporte Colectivo (STC) en la estación Indios Verdes.

Ahí, en el paradero, prolifera la venta de helados, nieves, congeladas, aguas fría y demás productos para refrescar a los usuarios.

“Ahorita sí me compré mi congelada, aunque estoy mala, pero si ayuda tantito a refrescarse, (...) pues mi recomendación sería que la gente se hidratara, que usaran bloqueador y que no se quedaran mucho tiempo bajo el sol, porque no es sólo el calor, también mucho tiempo así le causa a uno problemas en la piel”, señaló Elena, otra usuaria.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, a las 15:00 horas se registró una temperatura máxima de 28 grados. Fue aproximadamente a las 16:00 horas cuando el sol comenzó a ofrecer un poco de tregua a los capitalinos.

Las altas temperaturas estarán hasta el próximo 2 de marzo y de acuerdo con el director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Guillermo Ayala, no se trata de una ola de calor.

La semana pasada, el funcionario recomendó a las personas que durante estos 10 días se mantengan hidratadas y que usen bloqueador, sombreros o gorras, para evitar daños por los rayos ultravioleta que se presentarán por la falta de nubosidad.

Hace unos días, Víctor Hugo Páramo Figueroa, titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), explicó a EL UNIVERSAL que actualmente se registran temperaturas muy elevadas en meses como febrero, lo que favorece las concentraciones de ozono.

LA CAMe prevé cinco olas de calor en esta temporada.