SSC se alista para la nueva marcha antigentrificación en CDMX; policías portarán escudos, cascos y extintores

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que acompañarán la segunda marcha anti gentrificación que se realizará este domingo 20 de julio en la Ciudad de México portarán “únicamente” escudos, rodilleras y cascos, así como extintores “en caso de que se presente un incendio o un conato de incendio”.

A través de un video compartido en las redes sociales del Gobierno capitalino, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez indicó que habrá revisiones preventivas provisionales, en caso de ser necesario.

“Tenemos establecido un protocolo, por instrucciones de nuestra jefa de Gobierno (Clara Brugada) por el cual si detectamos alguna persona o grupos de personas que pudieran traer consigo objetos aptos para agredir o para generar daños a la propiedad, se les invitará a que los entreguen y no los utilicen durante las expresiones públicas. Dicha invitación se hará única y exclusivamente por personal civil y de las instancias de Derechos Humanos”, explicó.

#Importante | El Gobierno de la Ciudad de México #Informa.

Pablo Vázquez precisó que en caso de que no se entreguen estos objetos y que permanezcan conductas destructivas, la policía encausará a los grupos que tengan este tipo de objetos hacia zonas de bajo riesgo y personal civil, nuevamente, les pedirá que entreguen sus artículos.

“Una vez desactivándose la situación de riesgo, que las personas entreguen estos objetos podrán continuar libremente en sus actos de expresión pública”, indicó.

“Rechazamos tajantemente la violencia, rechazamos tajantemente expresiones discriminatorias o xenófobas en cualquier manifestación o expresión pública”, enfatizó el jefe de la Policía.

Buscan respeto a los derechos humanos

El secretario de Gobierno, César Cravioto informó que a lo largo de manifestación se trabajará de manera conjunta con la Comisión de Derechos Humanos, así como las áreas Concertación Política y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.

“Tenemos que cuidar que estas expresiones públicas respeten el derecho de los demás, respeten el derecho de la gente que tal vez no está en estas manifestaciones, pero que está caminando por estos lugares o los establecimientos públicos, quienes trabajan en ellos, quienes hacen uso de estos establecimientos para que no sean agredidos, para que no sean vandalizados”, enfatizó.

A través de redes sociales se ha convocado a la segunda marcha antigentrificación, a las 15:00 horas desde la estación del Metrobús Fuentes Brotantes hacia El Caminero.

