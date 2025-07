La dirigencia de Movimiento Ciudadano en la capital del país dijo que el bando 1 que dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para enfrentar la gentrificación, sólo es una carta de 14 buenas intenciones con términos confusos, repetitivos, sin sustento presupuestal, sin plazos ni responsabilidades, e insuficientes para dar una solución integral al derecho que tienen las y los chilangos a una vivienda digna.

Recordaron que la Ciudad de México enfrenta la crisis más aguda de vivienda en las últimas décadas, ocasionada por el abandono de la construcción de vivienda social, falta de regulación de rentas, un mercado inmobiliario descontrolado y la centralización de la oferta laboral. El encarecimiento de la vivienda, dijeron, no es una casualidad, es el resultado de años de decisiones políticas que privilegiaron a cárteles inmobiliarios y a los intereses privados por encima del derecho a habitar esta ciudad.

“Mientras la narrativa del gobierno de la Ciudad es repartir culpas a las plataformas digitales y sembrar rechazo contra quienes llegan de otros países, se evade el problema de fondo: la omisión del congreso capitalino, cooptado por Morena, de expedir el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, que son columna vertebral para garantizar la certeza jurídica y reglas transparentes que garanticen la sostenibilidad de nuestra ciudad a largo plazo”, expuso la dirigencia en un posicionamiento.

Precisaron que en Movimiento Ciudadano proponen una solución integral con medidas concretas que responden al problema desde la raíz, con reglas claras, justicia territorial y soluciones viables. Algunas de estas propuestas son: Bono para tu primer hogar; que el gobierno sea tu aval; construcción de vivienda social; recuperación de espacios gubernamentales para vivienda; vivienda cerca de los trabajos; menos renta para que sigas estudiando; y ordenar las plataformas de alojamiento y las constructoras.

“La Ciudad de México no puede seguir creciendo para unos cuantos. No puede seguir desplazando a las familias a las periferias y lejos de sus fuentes de trabajo, del transporte y de los servicios. No puede volverse inhabitable para quienes la construimos todos los días”, señaló la dirigencia del partido naranja.

