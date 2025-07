Para Leopoldo Hirschhorn Cymerman, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) delegación Valle de México, la gentrificación no es el verdadero problema que enfrentan algunas zonas de la Ciudad de México, sino la falta de vivienda.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el empresario recordó que la capital pasó de generar 20 mil viviendas anuales (de las 70 mil que se requieren) a sólo 3 mil 500, lo que provoca que las pocas casas que se construyen sean muy caras.

Ante esto, confió en que la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quienes son conscientes de este problema, cumplan con sus compromisos para la construcción de vivienda asequible durante este sexenio. Tan sólo en la capital se espera la construcción de 200 mil.

Aseguró que en la Ciudad de México sólo 1% de las propiedades se alquilan a través de aplicaciones como Airbnb, por lo que esto tampoco es un problema.

“Pues no [no hay un problema de gentrificación] tenemos una industria de turismo boyante, pero no quiere decir que estemos [en un problema]. Efectivamente, en estas colonias donde se ha invertido dinero desde el sismo de 1985, los desarrolladores llegamos a estas colonias desde el sismo de 1985 a invertir, vimos una oportunidad de inversión, generamos desarrollos inmobiliarios que con el tiempo se volvieron muy valiosos y la gente vive muy céntrica y la gente ahora quiere vivir ahí”, expuso.

“Lo que existe es que las propiedades se volvieron muy caras; entonces, más que los extranjeros que llegan, si hay en la Ciudad de México 2 millones 200 mil viviendas y hay 25 Airbnbs o 25 mil propiedades en aplicación, pues bueno, yo creo que no es un problema de eso, es un problema, repito, de la falta de vivienda para la gente”, enfatizó.

Hirschhorn abundó que la falta de vivienda propicia la expulsión de capitalinos y no necesariamente la gentrificación. Puso como ejemplo que el año pasado hubo 25 mil matrimonios en el Registro Civil, pero únicamente se escrituraron 3 mil 500 casas nuevas.

“¿Dónde viven las otras 20 mil 200 personas? Unos rentan, otra es que viven en casa de sus padres o de algún familiar, y otra es que salen de la Ciudad de México a buscar viviendas fuera de la ciudad, en el Estado de México, en Hidalgo, en Morelos, a tres horas de su lugar de trabajo. Entonces, se genera un problema social importante”.

Destacó que la administración de Clara Brugada está tomando con seriedad el tema de la vivienda, pues por primera vez hay una secretaria en la materia, un agente de Servimet que está en constante comunicación con los desarrolladores, y existe una buena interlocución con el secretario de Planeación local, Alejandro Encinas.

En este punto, consideró que la falta de vivienda no se puede resolver de un día para otro. “La vivienda son proyectos a mediano y a largo plazo. Es imposible atender una vivienda de un día para otro. Son proyectos que empiezan a gestarse y por lo menos nos tardamos tres años en construirlos; entonces, estos proyectos se van a empezar a ver a mediano plazo”.

El arquitecto no consideró que haya un rechazo de los vecinos hacia las personas que llegan a su comunidad a través de los desarrollos inmobiliarios, sino que a veces les falta información, por lo que dijo que las autoridades deben coadyuvar en esta tarea.

“Necesitamos que las autoridades nos ayuden a coadyuvar con los vecinos. Esta es una tarea no nada más del desarrollador con la autoridad, los vecinos tienen que estar enterados. Todos tenemos hijos que quisiéramos que nuestros hijos vivieran cerca de donde estamos nosotros, y desgraciadamente no pueden porque no pueden alcanzar una vivienda, lo que queremos es eso, empezar a hacer comunidades, y de eso se trata el desarrollo urbano”, concluyó Hirschhorn.