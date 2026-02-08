La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvo a dos sujetos presuntamente responsables de exigir dinero en efectivo a una mujer para dejarla trabajar, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Indicó que los hechos ocurrieron cuando los monitoristas del Centro de Control y Comando (C2) Oriente alertaron a los efectivos en campo de una detención ciudadana de los sujetos entre la calle Agustín Melgar y la avenida Canal Del Moral, en la colonia Guadalupe Del Moral, por lo que se dirigieron al sitio.

La dependencia señaló que la mujer les informó que, mientras trabajaba en un local de venta de ropa, dos sujetos ingresaron al establecimiento y le exigieron que entregara una suma de dinero en efectivo para dejarla trabajar y no causarle daño.

Explicó que, en ese momento, varios comerciantes de la zona se dieron cuenta y los retuvieron cuando intentaban huir a bordo de una motocicleta color negro.

En un comunicado, la SSC mencionó que los policías intervinieron inmediatamente y controlaron la situación; detuvieron a los hombres de 18 y 21 años de edad, quienes fueron presentados ante el agente del Ministerio Público (MP), quien determinará su situación jurídica y dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

Mencionó que, tras un cruce de información, se develó que el detenido de 21 años de edad cuenta con un ingreso en 2022 al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud.

