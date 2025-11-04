Con 98.65% de su capacidad total de almacenamiento, la presa Valle de Bravo, una de las tres que componen al Sistema Cutzamala, presenta su mayor porcentaje de almacenamiento desde hace nueve años, señaló Citlali Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

Durante la sesión de este 4 de noviembre del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, destacó que la presa Valle de Bravo ha sido la que ha tenido “una mayor recuperación” de las tres presas que conforman dicho sistema: El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, gracias a las lluvias de esta temporada, pero principalmente por la gestión hídrica que realizó Conagua, pues en lugar de realizar extracciones se le hicieron inyecciones de hasta 12 metros cúbicos por segundo de agua.

“Con el almacenamiento actual que es de 389.085 millones de metros cúbicos, es el almacenamiento más alto en nueve años en esta misma fecha, aquí podemos ver un gráfico del año pasado y un gráfico del almacenamiento actual donde estamos al 98.65%”, dijo.

Al 3 de noviembre, el Sistema Cutzamala alcanzó un porcentaje de almacenamiento de 97.4% de su capacidad total, con 762 millones de metros cúbicos de agua; en comparación, en esta misma fecha, el año pasado alcanzó apenas 66.9% de su capacidad total.

La presa El Bosque alcanzó un porcentaje de 98.5% de su almacenamiento total con 199.41 millones de metros cúbicos; la presa Villa Victoria tuvo 93.5% con 173.59 millones de metros cúbicos; mientras que la presa Valle de Bravo alcanzó 98.65% de su almacenamiento total con 389.085 millones de metros cúbicos

