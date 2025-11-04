Acolman, Mex.- Dos hombres y una mujer fueron asesinados por El Custodio, un YouTuber que afirmó que tuvo que defenderse de los sujetos porque presuntamente eran invasores de casas y amenazaban con matarlo.

El Custodio público en YouTube un video en el que explico las razones que lo llevaron a cometer el ataque, justificando que fue amenazada y tuvo que defenderse.

“Hola, mi nombre es Roberto Carlos, El Custodio, en Youtube. Tuve que defenderme ya que estás personas eran invasoras de casa y amenazaban con matarme, e invadir mi casa, ya desde hace años me tenían en esa situación, tuve que aplicar legítima defensa, lo lamento pero tuvo que ser así, esto es lo que pasa por gente invasora."

Los hechos ocurrieron en el Circuito Valle de Umán en el fraccionamiento Rinconada del Valle, municipio de Acolman, donde Roberto Carlos “N” abrió fuego contra los supuestos invasores.

Vecinos reportaron a las autoridades policiales haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego, alrededor de la media noche de ayer lunes, hallando tendidos en el piso a las 3 personas, entre ellas una mujer.

Paramédicos del municipio de Acolman llegaron al sitio y confirmaron el fallecimiento de las personas. Una de ellas portaba entre sus pertenencias un cuchillo.

Policías municipales y estatales acordonaron la escena del homicidio y agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento de los cadáveres.

Y respecto al YouTuber, las autoridades policiales no lograron capturarlo.

