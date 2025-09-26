La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría del Bienestar, el gobierno del Estado de México y 10 alcaldes de la zona oriente, firmaron un convenio para la realización del programa Senderos Seguros.

El plan consiste en una intervención integral a través del reforzamiento de alumbrado público, iluminación, rehabilitación de banquetas e infraestructura de calles y camellones, así como la incorporación de arte urbano con murales.

El documento fue suscrito por el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como los alcaldes de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

El convenio publicado este jueves 25 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que la intención del acuerdo es “conjuntar esfuerzos y recursos para la ejecución de las acciones del programa Senderos Seguros”.

Las acciones de ese plan gubernamental se realizarán con recursos presupuestales que aporten los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, entre la SICT, la entidad mexiquense y los 10 municipios del oriente.

Los recursos se otorgarán mediante fideicomiso, exclusivamente para apoyar la ejecución y supervisión de las obras relacionadas con transporte público, movilidad, equipamiento urbano y senderos seguros, así como residuos sólidos urbanos que se generen en los municipios que son parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México.

Según el proyecto, para la realización del Programa Senderos Seguros en los 10 municipios de la entidad mexiquense la inversión suma 600 millones de pesos para una meta de 200 kilómetros, distribuidos en cada uno de ellos.