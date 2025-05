Al pedir no especular sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la administración federal colabora con las investigaciones del asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de José Muñoz, coordinador general de asesores.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum aclaró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) lleva el caso, pero en el momento que lo requieran, y si es necesario, la Fiscalía General de la República (FGR) puede “coadyuvar”.

Explicó que el gabinete de seguridad federal trabaja conjuntamente con las autoridades locales para esclarecer los hechos, llegar a la verdad, así como a la justicia de este doble homicidio registrado la mañana del 20 de mayo.

La Titular del Ejecutivo federal informó que el martes por la tarde sostuvo una reunión en privado con Clara Brugada, a quien le refrendó su apoyo, afirmando que ni ella ni los capitalinos están solos.

“Estuve unos minutos con ella [Clara Brugada], estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola y que sepa que no está sola, que el Gobierno de la Ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo”, aseveró la Presidenta.

Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la población, medios de comunicación y “comentócratas” para no especular sobre el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.

“Yo hago un llamado a todas y a todos periodistas, comentócratas y a toda la ciudadanía, hay que tener mucha sensibilidad, el gobierno de México siempre va a ser responsable y sabemos que el Gobierno de la Ciudad de México también lo es en las investigaciones. Lo primero que tiene que haber es una investigación para detener a los responsables y saber cuáles fueron las causas de este lamentable y doloroso acontecimiento”, indicó.

Sheinbaum Pardo reiteró su solidaridad con las familias de Ximena Guzmán y de José Muñoz, “y a todos sus conocidos, amigos, compañeros”.

“No podemos avanzar más hasta que no sepamos cuáles fueron las causas, y además dar con los responsables y hacer justicia como es la política del gobierno de México en todos los casos y en particular en este caso. Hay que ser muy responsables y no estar especulando”, enfatizó la Mandataria.