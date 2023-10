La sesión presencial del Consejo Judicial Ciudadano de la CDMX, que se tenía programada para este lunes en el Congreso Local, dónde se prevé discutir si se recomienda la ratificación o no de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, fue cancelada y ahora será virtual.

En un oficio que girado por el presidente del Consejo, Jorge Nader, la decisión se tomó por causas de fuerza mayor y “debido a que no existen las garantías de seguridad suficientes para los integrantes de este Consejo Judicial” y la sesión se reprogramó a las 11:00 horas vía zoom.

Ya estamos listos en el @Congreso_CdMex para la 4a sesión ordinaria del CJC que se debería llevar a cabo presencialmente. No hay ninguna calle cerrada y todo esta tranquilo. @gabysalido Confiamos que esta el salon listo para sesionar. pic.twitter.com/B5HLn4zqnd — Emiliano RGM (@emiliano_rgm) October 16, 2023

Sin embargo, esta decisión fue cuestionada uno de los consejeros a través de sus redes sociales.

“Ayer a las 8:51 horas recibí un correo notificándome que por causas de “debido a que no existen condiciones de seguridad suficientes” la sesión más importante, en la que se votará sobre la opinión del CJC será remota y no presencial en Donceles. Me opongo a que sea virtual”, escribió Emiliano Robles.

Incluso, en redes sociales compartió una fotografía donde está afuera del recinto de Donceles y asegura que hay condiciones para sesionar presencialmente. “No hay ninguna calle cerrada y todo está listo”.

