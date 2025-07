San Cristóbal de las Casas, Chis; 19 de julio.- El maestro José H. Moreno Solís, acusado de acoso sexual y hostigamiento sexual fue separado temporalmente de su plaza como mentor de la escuela preparatoria Felipe Carillo Puerto, del municipio de Pijijipan, mientras enfrenta proceso en su contra y se dio a conocer que hay otras dos acusaciones de maestros por el mismo delito.

La Secretaría de Educación de Chiapas dio a conocer, que el director del plantel, Ariel Mendoza Palacios presentó su renuncia al cargo de director, mientras se realiza la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.

En un comunicado, la Secretaría informó de la separación como mentor del profesor José, originario del municipio de Frontera Hidalgo, en los límites con Guatemala. “Lo anterior derivado de la detención realizada por la Fiscalía”, explicó.

Leer también: Vinculan a proceso a encargado de la Funeraria Del Carmen en Ciudad Juárez; reportan presunta captura de los dueños

Pero Mendoza Palacios, que llevaba varios años como director del plantel también renunció al cargo, “como una muestra de imparcialidad ante el proceso que se desahoga”, “Reiteró su disposición para colaborar con esta autoridad educativa”.

El área de asuntos jurídicos de la Secretaría de Investigación llevará a cabo una investigación contra dos mentores, “para la integración y sustentación de un nuevo procedimiento, derivado de una queja recibida en el buzón escolar vía anónima, en contra de dos integrantes de la misma preparatoria”.

“Continuaremos con las investigaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, se determine la procedencia de sanciones administrativas que conforme a derecho corresponda”, explicó la Secretaría.

La Secretaria anunció que va colaborar con el Ministerio Público para investigar las denuncias de acoso sexual en contra de los maestros, “para asegurar el acceso a la justicia y protección integral de la toda comunidad escolar”.

Leer también Protestan familiares de víctimas del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; exigen intervención de la FGR

Este sábado se realizó una marcha en el municipio de Frontera Hidalgo, donde es originario el maestro detenido, para pedir su liberación, porque consideran que es inocente de los delitos que se les acusa.

En redes sociales la exalumna Adriana Delgado denunció: “Yo también voy alzar la voz: La preparatoria Felipe Carrillo Puerto, protege a maestros acosadores, quiero denunciar públicamente a mi acosador, Ariel Mendoza Palacios, director de la institución”.

Desde su cuenta de Facebook, la exalumna aseguró que desde su posición como director del plantel, Mendoza Palacios acusó con reprobarla. “El abusó del hecho de ser maestro y yo alumna, (para) reprobarme sin razón, solo para decirme que había otras maneras de pasar con 10, de ofrecerme llevarme a su casa; todo esto pasó adentro de la institución. Solo tenía 16 años. Por miedo no hice más grande el tema”.

Otro maestro, Humberto González Alfaro le pidió que guardara silencio “para que no dañara la imagen de la escuela. Me lleve una gran sorpresa al enterarme que a mi acosador, de maestro lo ascendieron a director. Él protegía a maestros acosadores dentro de la institución. Ahora que tengo otra mentalidad me doy cuenta que nunca tuve que tener miedo. Hoy alzo la voz para que el día mañana no sea tu hija, tu hermana, tu pareja o tu mamá”, escribió Adriana Delgado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr