San Cristóbal de las Casas, Chis; 17 de julio.- El Ministerio Público abrirá una investigación en contra de maestros de la escuela preparatoria Felipe Carrillo Puerto, donde algunos de los 25 maestros han sido acusados de acosar sexualmente a las alumnas menores de edad, durante casi tres décadas.

El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven informó que dio instrucciones para que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada de la Mujer y la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Niños y Adolescentes, para que abran una carpeta de investigación por la denuncia que se hizo el miércoles al finalizar al ciclo escolar.

La alumna que identificaron como Claudia, denunció que durante 30 años, en la escuela preparatoria se han registrado casos de acoso y hostigamiento sexual en contra de las alumnas, por parte de algunos de los 25 maestros.

“Lamento que me haya tocado a mi, para alzar la voz”, dijo con voz entrecortada la adolescente en un mensaje al finalizar el ciclo escolar 2024-2025. “Lamento decírselos hoy: No voy a detallar ninguna de las cosas que sucedieron, porque no hace falta; basta con que pregunten (en privado)”, declaró la adolescente.

A raíz de esta denuncia, el Fiscal anunció que los delitos sexuales que hayan ocurrido en la escuela preparatoria, no quedarán en la impunidad. “Quiero dejar claro nuestro compromiso de combatir cualquier tipo de violencia en agravio de niños y adolescentes y mujeres”.

Agregó que se va abrir una carpeta de investigación para llevar ante la justicia a los maestros acosadores. “Se ha enviado ya (a Pijijiapan, a 230 kilómetros de Tuxtla) un grupo multidisciplinario de peritos de Ministerios Públicos y agentes de investigación, para que de manera profesional y objetiva estén llevando a cabo todos los actos de investigación tendientes a esclarecer los hechos”.

Prometió que en próximos días se darán a conocer los resultados de la investigación que lleve a cabo el Ministerio Público, para que la denuncia de la alumna no quede en la impunidad. “Vamos a dar a conocer los resultados en las próximas horas”, por la violencia sexual que hayan ejercido los mentores en contra de las alumnas.

Organización 50+1 exige la no repetición

La organización feminista 50+1, pidió abrir una investigación de oficio, conforme al artículo 237 del Código Penal del Estado, que: “Establece esta obligación cuando las víctimas tienen entre 14 y 18 años y existe una relación de poder”.

“Dicha investigación debe llevarse a cabo con perspectiva de infancia y con un enfoque interseccional de derechos humanos”, pidió.

A la Secretaría de Educación le exige “activar protocolos de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual garantizando espacios seguros para niñas y adolescentes, así como vigilar su cumplimiento efectivo”.

Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a que acompañen a las estudiantes víctimas de acoso sexual de parte de los maestros, para que no haya una repetición de estos hechos.

