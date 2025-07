Reynosa, Tamaulipas.- Tras ser secuestrado en cuatro ocasiones y acusar directamente a Mario Guitian Rosas alias "La Chispa", el activista Gabriel Hernández, miembro del colectivo 10 de Marzo a quien le retiraron la custodia federal el pasado 10 de julio, fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas.

Desde hace tiempo, el defensor de derechos humanos había hecho público la serie de secuestros y amenazas que recibía de uno de los cabecillas del Cártel del Golfo en la zona norte de Tamaulipas por lo que un juez federal ordenó se le otorgara custodia las 24 horas los siete días de la semana.

El pasado 10 de julio, la custodia fue retirada sin que se informara al activista los motivos, o si sería una medida permanente para que tomara las debidas precauciones.

Lee también Buscadora llega al nuevo Poder Judicial en Tamaulipas

La camioneta del activista Gabriel Hernández, fue hallada dentro de un canal en Reynosa, Tamaulipas (17/07/2025). Foto: Especial

Hernández había sido víctima de secuestro cuatro veces, la última ocurrió el 28 de mayo de 2021 por lo que estuvo privado de su libertad durante un mes, periodo en el cual fue testigo de algunas de las operaciones del Cártel del Golfo, específicamente de la célula de Los Metros.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer que atendieron el reporte de una camioneta que se encontraba dentro de un canal en la Colonia Lomas del Real de Jarachina Sur en Reynosa, por lo que unidades de rescate localizaron a una persona sin vida con aparentes impactos de arma de fuego el pasado 16 de julio.

Delia Quiroa exige justicia

La noticia de que se trataba del activista fue dada a conocer hoy, causando tristeza e indignación entre los miembros del colectivo 10 de marzo que dirige Delia Quiroa, electa como juez en la pasada Elección Judicial por Sinaloa.

Quiroa dijo sentirse consternada ante el asesinato de Hernández y lamentó, que las autoridades le hayan retirado la custodia ya que debido a esto, pudieron arrebatarle la vida.

"Yo le tramité un amparo y mediante esto un juez federal le ordenó a la Fiscalía que le pusiera protección las 24 horas los siete días de la semana desde abril del año pasado, hasta ahorita no sabemos porqué se le retiró la custodia, se le dijo a la Fiscalía que debía estar custodiado, no hemos tenido comunicación con la familia, solo nos llega esta noticia que lo mataron y sabemos que fue porque le retiraron la custodia, al parecer el 10 de julio le retiraron la custodia".

Lee también Guerreros Buscadores localizan restos óseos calcinados en límites de Teuchitlán y Ahualulco, Jalisco; sospechan de otro campo de adiestramiento

Delia Quiroa Flores, fundadora del colectivo 10 de Marzo (07/02/2025) Foto: Jesús Verdugo

Exigió que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para dar con los asesinos de Gabriel Hernández.

"Cuando una persona se vuelve incómoda para las autoridades pasan estas cosas, porque la obligación de la autoridad es investigar y deslindar responsabilidades, dar con los verdaderos responsables, esclarecer los hechos y no lo hicieron, esto se queda al aire, la autoridad está incómoda por la insistencia del señor de que investigan su caso, por eso ahorita tenemos el lamentable fallecimiento de Gabriel".

Quiroa informó que cuenta con otro amparo para dos activistas que también se encuentran en riesgo y que están solicitando custodia federal.

Lee también Caso Debanhi Escobar: Retiran custodia de Motel Nueva Castilla; inmueble podrá usarse nuevamente

"Un juez federal acaba de ordenar que se incorpore la protección del mecanismo federal a una compañera y un compañero que están siendo agredidos en Reynosa, coincide con los hechos de Gabriel, el 10 de julio se emitió este acuerdo por el juzgado en Reynosa para que los pongan en un lugar seguro y los resguarden y hasta ahorita no se han comunicado con ellos, se está trabajando para que los extraigan de Reynosa".

Colectivo 10 de Marzo lamenta asesinato

Asesinan al activista Gabriel Hernández, miembro del colectivo 10 de Marzo en Tamaulipas (17/07/2025). Foto: Especial

Por medio de redes sociales, el Colectivo 10 de Marzo lamentó el asesinato de Hernández sobre todo, porque eran hechos ya denunciados.

"Hay muertes que duelen y más cuando son arrebatadas por manos criminales que ya antes habían sido denunciadas. Lloramos el asesinato del señor Gabriel Hernández, miembro de este colectivo y Asociación, quien fue anteriormente fue secuestrado y seguía en acecho de sus agresores hasta el día de su muerte. Enviamos con profunda tristeza nuestras condolencias a su familia".

Con la muerte de Gabriel, asegura el colectivo, dejan el precedente de la falla sistemática del Estado Mexicano para protegerlos, a pesar de que un entrañable amigo y compañero, un juez de distrito había ordenado su protección desde el pasado mes de abril en Reynosa, Tamaulipas para salvaguardar su integridad.

Lee también Van 223 bolsas con restos localizadas en fosa de Zapopan

"Rogamos a la presidenta Claudia Sheinbaum su intervención también para depurar los mecanismos de protección que no funcionan. No queremos más madres ni buscadores y defensores de derechos humanos asesinados por favor. Tenemos más casos de integrantes de nuestro colectivo que las autoridades de la Secretaría de Gobierno y el Mecanismo han sido omisos y no acatan los amparos judiciales y tememos por nuestras vidas, en especial de Delia Quiroa", concluye el comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/LL