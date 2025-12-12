Más Información

Hallan muerto a Enrique "Kike" Estrada, director del DIF en El Salto, Jalisco; autoridades investigan fallecimiento

Hallan muerto a Enrique "Kike" Estrada, director del DIF en El Salto, Jalisco; autoridades investigan fallecimiento

Padres y normalistas de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo; acusan impunidad por asesinatos y la desaparición de los 43

Padres y normalistas de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo; acusan impunidad por asesinatos y la desaparición de los 43

Ordenan prisión preventiva al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

Ordenan prisión preventiva al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente

FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente

Trump minimiza nuevas fotos con el pederasta Epstein publicadas por el Congreso; "no son gran cosa", dice

Trump minimiza nuevas fotos con el pederasta Epstein publicadas por el Congreso; "no son gran cosa", dice

La Secretaría del Medio Ambiente () invita a la ciudadanía a participar en el primer concurso de video “¡Truequelover del año!”.

Con el fin de reconocer y celebrar la participación de los asistentes del durante el año 2025, y alentar la cultura del reciclaje y las acciones ciudadanas a favor del medio ambiente.

Cada persona deberá enviar un video original en el que demuestre de manera creativa su asistencia a mínimo cinco ediciones de las 15 realizadas este año del “Mercado de Trueque”. Algunas especificaciones del video son:

Debe tener una duración máxima de 30 segundos, las fotografías deben ser propias y tomadas durante las ediciones, las fotos pueden ser de los puntos verdes, los productos del intercambio o de las diferentes áreas del mercado, los videos deben ser personales y grabados durante el evento, el formato puede ser horizontal o vertical, puede incluir música, texto, stickers e imágenes, siempre y cuando no infrinjan derechos de autor.

Leer también:

Sedema te invita al primer concurso de video “¡Truequelover del año!”. (Foto: especial)
Sedema te invita al primer concurso de video “¡Truequelover del año!”. (Foto: especial)

Los videos deben de publicarse en Facebook o Instagram y tienen que acompañarse de la etiqueta a Mercado de Trueque-Ciudad de México (en Facebook) o cultura_ambiental_cdmx (en Instagram). Además, deben colocarse los hashtags #MercadoDeTrueque y #CadaResiduoEnSuLugar. Además, el perfil debe ser público.

Una vez publicado el video en redes, los participantes deben realizar su registro al concurso en el siguiente enlace: https://forms.gle/LtVYX2bNpBHdbB3b6. La fecha límite para la inscripción es el miércoles 17 de diciembre del año en curso, a las 12:00 horas.

Habrá tres kits de premiación, que estarán conformados con productos de intercambio del “Mercado de Trueque” y llevarán un reconocimiento por parte de la Dirección de Cultura Ambiental. Se entregarán el viernes 19 de diciembre a las 10:30 horas en el Centro de Cultura del Agua, ubicado en Av. Rodolfo Neri Vela 80, Bosque de Chapultepec, II Sección, Miguel Hidalgo, 11100, Ciudad de México.

Pueden consultar la convocatoria completa en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/eventos/truequelover.pdf.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]