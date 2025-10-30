Más Información
Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"
Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños
Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa
En el marco del Día de Muertos 2025, la Secretaría de Cultura capitalina, en coordinación con Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) llevará a cabo hoy Muero por Bailar, una mega clase de baile aeróbico en el Zócalo capitalino a las 17:00 horas.
La directora de Ponte Pila, Ameyalli Sánchez, aseguró que se tratará de una clase de baile-zumba temática, en la que se espera que los participantes se conviertan en catrinas y catrines.
Adelantó que, para que los asistentes puedan estar caracterizadas de estos personajes tradicionales del Día de Muertos, desde las 14:00 horas habrá un total de 90 maquillistas repartidos por la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para pintar, de manera totalmente gratuita, a todo aquel que quiera.
Lee también Panteón Xoco se prepara para recibir a más de 5 mil visitantes en Día de Muertos
"Acuérdate que si quieres que te caractericemos, que te maquillemos, puedes llegar a partir de las 2 de la tarde al Zócalo. Vamos a tener un grupo de alrededor de 90 maquillistasque van a poderte maquillar sin ningún problema y totalmente gratuito", dijo la titular de Ponte Pila.
Indicó que se estima que participen alrededor de 5 mil catrinas y catrines.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]