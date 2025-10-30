Más Información

En el marco del Día de Muertos 2025, la Secretaría de Cultura capitalina, en coordinación con Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) llevará a cabo hoy Muero por Bailar, una mega clase de baile aeróbico en el Zócalo capitalino a las 17:00 horas.

La directora de Ponte Pila, Ameyalli Sánchez, aseguró que se tratará de una clase de baile-zumba temática, en la que se espera que los participantes se conviertan en catrinas y catrines.

Adelantó que, para que los asistentes puedan estar caracterizadas de estos personajes tradicionales del Día de Muertos, desde las 14:00 horas habrá un total de 90 maquillistas repartidos por la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para pintar, de manera totalmente gratuita, a todo aquel que quiera.

"Acuérdate que si quieres que te caractericemos, que te maquillemos, puedes llegar a partir de las 2 de la tarde al Zócalo. Vamos a tener un grupo de alrededor de 90 maquillistasque van a poderte maquillar sin ningún problema y totalmente gratuito", dijo la titular de Ponte Pila.

Indicó que se estima que participen alrededor de 5 mil catrinas y catrines.

