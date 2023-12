Tras su designación como precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada se dice contenta y asumiendo su papel, luego de haber salido de un proceso “intenso, pero con unidad”, que era el objetivo de su partido. Expone que los habitantes de la capital del país tienen dos opciones: la corrupción del PRIAN o la honestidad de la Cuarta Transformación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la exalcaldesa de Iztapalapa afirma que quiere ser la candidata que derribe “esos muros imaginarios entre el oriente y poniente” porque la Ciudad es diversa y se trata de gobernar para todos y no sólo para un área.

¿No hubo ruptura con estos dos partidos (PT y PVEM) después de su designación?

—Cada quien tiene su corazoncito previo, pero después todos nos unimos. Ya llevamos mucho tiempo en esto y sabemos que la verdad, las filas internas es el lugar en donde cada quien puede optar, pero después todos cerramos filas. Yo estoy contenta porque estamos muy unidos en esta gran alianza y en el interior del partido Morena.

A diferencia de la oposición, donde hubo divisiones tras el proceso interno, advierte, en Morena “estamos construyendo esta etapa de la precampaña, primeramente garantizando que estemos bien, que se respete a todos nuestros compañeros que participaron y los grupos, líderes y dirigentes que se están sumando todos los días”.

Menciona que fue un proceso intenso. ¿Cómo ha logrado el consenso, sobre todo con los militantes que apoyaron a los otros aspirantes, principalmente a García Harfuch?

—En Morena se sabe que hay un proceso interno y que después tenemos que ir unidos. Cada quien tiene su corazoncito y al final todos vamos unidos con quien designe el partido, a partir de los procedimientos, como fue la encuesta.

La exalcaldesa asegura que no se lleva mal con nadie en Morena y ahora lo que se está garantizando es incorporar a la campaña porque, dice, nadie sobra, todos se necesitan y cada uno tiene su riqueza.

Hace unas semanas anunció un consejo asesor en el están incluidos los exaspirantes. ¿Cómo funciona? ¿Se ha reunido con ellos?

—Sí, es un consejo donde están los cuatro compañeros participantes y vamos a ampliarlo, de eso se trata. La próxima semana voy a presentar esta coordinación de campaña. Tenemos a los compañeros aspirantes. Todos son especialistas en algún tema que enriquece a la Ciudad de México con sus planteamientos, análisis, contenidos y por supuesto que lo vamos a retomar, pero hay más.

Entonces, la próxima semana estaremos haciendo la presentación de nuestra coordinación de campaña. Más amplia y plural.

Además, detalla que la función del consejo será asesorar y adelanta que cada uno tendrá su proceso de candidatura como fue el caso de Omar García Harfuch, precandidato único de Morena en la Ciudad de México al Senado.

¿Se apoyarán en García Harfuch para temas de seguridad?

—Sí, por supuesto que él es un especialista en el tema y por supuesto que vamos a estar apoyándonos, construyendo el tema de seguridad. El modelo de seguridad ha funcionado en la Ciudad y queremos construir el segundo piso.

¿Cómo es su relación con Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Cómo la calificaría?

—Excelente. Yo la conocí décadas atrás. Hemos sido compañeras de mil batallas. Hemos luchado juntas para que este país pudiera tener un proceso democrático, transformador y también luchamos para que esta Ciudad pudiera avanzar. Así que me llevo muy bien con ella y así como cuando estuvo en la Jefatura de Gobierno y yo como alcaldesa, me imagino [a ella] en la Presidencia y yo aquí en la Ciudad de México, de la mano, gobernando.

Venimos de un gobierno en la Ciudad de México encabezado por una mujer. ¿Qué es lo que abonaría usted?

—Quiero construir el segundo nivel de la Cuarta Transformación. Hoy la población de esta gran ciudad tiene dos opciones: elegir la corrupción que representan los del PRIAN o elegir honestidad y resultados, que es lo que representamos en la Cuarta Transformación.

Está muy claro lo que la comunidad tiene oportunidad de definir. Públicamente conocemos lo que ha pasado y la gente debe de optar por personas que han construido para hacerse ricas a sí mismas o personas que han construido para enriquecer a la sociedad, a la Ciudad de México, a las comunidades. Esa es la gran diferencia.

Son dos proyectos muy importantes y la gente tendrá que optar. Hay un ánimo muy bueno en esta gran capital y queremos que las cosas cambien, que sigan mejorando, que cada vez se profundicen más, que logremos en términos de seguridad, de movilidad de género, de cultura, de ciencia y tecnología. Queremos profundizar cambios.

Brugada Molina define que lo que llama segundo piso de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México es la profundización de los cambios que se han dado hasta ahora y ejemplifica que esto es no dejar un minuto el tema de la disminución de la incidencia delictiva y que la capital siga siendo de derechos y libertades.

Es un reto grande, no sólo mantenerlo, sino también superar lo que ya se logró

—Claro que es un reto, pero tenemos la fórmula. La fórmula es honestidad. Con un gran equipo que nos ayude, un equipo técnico, un equipo que continúe trabajando estos temas y sobre todo el no despegarse de la población.

La Cuarta Transformación tiene oídos al corazón del pueblo, así que el estar atentas a las necesidades de la gente nos tiene que ayudar a que continuemos con estos retos de mejorar lo que ya se hizo, de profundizar.

Sin opinar mucho acerca de sus contrincantes de otros partidos, Santiago Taboada, a quien se refiere como representante de los intereses y lugares “donde se ha generado la corrupción” y Salomón Chertorivski, de quien se limita a decir que “hay muchas críticas”, la exalcaldesa se pronuncia por atender todo el territorio de la Ciudad de México y derribar los “muros imaginarios” que existen entre el poniente y oriente.

En las últimas semanas Santiago Taboada ha estado visitando mucho la alcaldía Iztapalapa, ¿Qué opina al respecto? ¿No teme perder este bastión?

—Estamos compitiendo para la Jefatura de Gobierno, no para ser alcaldes y eso es lo que tiene que entender mi contrincante, que estamos en la etapa en la que tenemos que atender los distintos territorios, la diversidad de problemas y que cada uno no [puede] concentrarse en un solo lugar. Yo la verdad estoy recorriendo todas las alcaldías, escuchando a la gente. Quiero ser esa candidata que derribe esos muros imaginarios entre el oriente y poniente porque la Ciudad es sí, con su diversidad, pero es una ciudad para todos. Se trata de gobernar para todos y no sólo para un área.

Considera que la estrategia para buscar la jefatura de gobierno va bien, pues indica que va bien en las encuesta y augura que cuando ya tengan los candidatos a todos los puestos “va a mejorar aún más”.

EL UNIVERSAL también solicitó entrevistas a los precandidatos a la Ciudad de México de la alianza PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada y de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski.