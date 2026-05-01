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Además de las altas temperaturas que alcanzaron los 32° la tarde de este 30 de abril en la Ciudad de México, a lo largo del día se registró mala calidad del aire en buena parte de la zona conurbada y se registraron dos fenómenos de inversión térmica.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que uno de ellos se registró a 610 y otro a mil 660 metros de altura. El primer fenómeno se disipó a las 11:00 de la mañana, mientras que el segundo se mantuvo sobre la Zona Metropolitana del Valle de México por varias horas y se disipó a las 15:00 horas.

Este fenómeno meteorológico provoca estabilidad atmosférica y nulo movimiento del aire, por lo que los contaminantes se acumulan durante horas, aumentando su concentración, precisó la CAMe.

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