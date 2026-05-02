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Una se registro esta tarde en diferentes delegaciones y colonias del municipio de Toluca.

Vecinos de las colonias Parques Nacionales, San Buenaventura, y Nueva Oxtotilán reportaron encharcamientos así como la acumulación de granizo en banquetas y calles.

Brigadas operativas del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca acudieron a diversos puntos del municipio para atender las que dejó la granizada que se prolongó aproximadamente por una hora.

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Brigadas operativas del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca acudieron a diversos puntos del municipio para atender las afectaciones. Fotos: Especial.
Brigadas operativas del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca acudieron a diversos puntos del municipio para atender las afectaciones. Fotos: Especial.

Uno de los puntos donde se mantiene el apoyo por parte de dichas brigadas es en la colonia Nueva Oxtotitlán.

El personal pidió a los automovilistas buscar rutas alternas en tanto terminan los trabajos de limpieza de las vías afectadas por el granizo.

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jecg/cr

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