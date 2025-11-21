Más Información

Fátima Bosch es la nueva Miss Universo; México tiene su cuarta corona

Miss Universe 2025: "Que nadie te haga dudar de tu valor"; las respuestas de Fátima Bosch en la sesión de preguntas

"México, México": así ruge Tabasco mientras Fátima Bosch compite por Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025; sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

Tecámac, Méx.— Dos elementos de la Guardia Civil de Tecámac protagonizaron una pelea dentro de un módulo del fraccionamiento Rancho Santa Cruz y los dos murieron.

Uno de ellos sacó su arma y le disparó a su compañero, al ver que murió, se dio un tiro y perdió la vida en un hospital al que fue trasladado para ser atendido.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles en las instalaciones del espacio de vigilancia del fraccionamiento, al parecer por desavenencias personales.

La riña física derivó en que Alejandro “N” extrajera su pistola reglamentaria y la accionara contra su compañero, Iván Alejandro “N”, quien falleció en el sitio por herida de proyectil. Segundos después, el agresor se disparó en la cabeza.

