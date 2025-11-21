Tecámac, Méx.— Dos elementos de la Guardia Civil de Tecámac protagonizaron una pelea dentro de un módulo del fraccionamiento Rancho Santa Cruz y los dos murieron.

Uno de ellos sacó su arma y le disparó a su compañero, al ver que murió, se dio un tiro y perdió la vida en un hospital al que fue trasladado para ser atendido.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles en las instalaciones del espacio de vigilancia del fraccionamiento, al parecer por desavenencias personales.

La riña física derivó en que Alejandro “N” extrajera su pistola reglamentaria y la accionara contra su compañero, Iván Alejandro “N”, quien falleció en el sitio por herida de proyectil. Segundos después, el agresor se disparó en la cabeza.