Toluca, Méx.—Durante el primer Simulacro Nacional 2026, con hipótesis de un sismo de magnitud 8.2, con epicentro en la costa de Guerrero, participaron un millón 458 mil 119 personas, lo que significa que aumentó con respecto al último ejercicio con 100 mil mexiquenses más, reportaron autoridades.

Además se contó con el registro de 19 mil 819 inmuebles, es decir, 2 mil más que en septiembre de 2025, según cifras de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

“Hacer la mención y el reconocimiento que del 2025 a 2026 hubo un incremento de participación no solamente en inmuebles, sino también en personas. Eso nos permite evaluar que día con día la sociedad y las dependencias van tomando conciencia de lo importante que son estos simulacros para que cuando sea real podamos tener esa participación y la seguridad de que se pueden salvar vidas”, indicó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez al salir del Palacio de Gobierno.

Durante el ejercicio sonaron los 10 mil altavoces ubicados en 67 municipios mexiquenses.

En punto de las 11:00 horas se activó la alerta sísmica y con ello comenzó el desalojo de los inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Toluca; Palacio de Gobierno, Poder Judicial, Poder Legislativo y Palacio de Gobierno.

La mandataria mexiquense destacó que en este simulacro se integró el Tren Interurbano El Insurgente en sus siete estaciones y se instaló el Comité Estatal de Emergencias en el C5 de Ecatepec.