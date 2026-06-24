Ecatepec, Méx.— Al poner en funcionamiento el deportivo Río de Luz, el cual fue rehabilitado y se construyó una cancha de fútbol 7, que forma parte del programa Mundial Social 2026 del gobierno federal, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, afirmó que se acabó el negocio con los espacios públicos que prevaleció en administraciones anteriores.

En el inmueble el ayuntamiento colocó luminarias y remozó todo el parque que por 40 años no fue intervenido.

“En Ecatepec se gestó una cultura de muchos años de hacer de los espacios públicos un negocio. Los espacios públicos no son un negocio de nadie. Aquí debe haber Cambia de Cancha, jóvenes que están generando que otros jóvenes hagan deporte”, dijo la edil.

“La rehabilitación de 500 espacios es un programa que inició desde los primeros días del gobierno, porque como éste hay muchos que llevan 20, 30, 40 años sin ser intervenidos”, señaló la alcaldesa.

Muchos de los espacios públicos de Ecatepec, principalmente parques y deportivos, prestaban servicios por los que tenía que pagar la población, los cuales son recuperados por el gobierno municipal y ahora su uso es gratuito para niños y jóvenes, explicó Cisneros Coss.

La alcaldesa agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por reconstruir la cancha de futbol 7 del deportivo, ubicado en la esquina de avenida Central y calle Alfredo del Mazo del fraccionamiento Río de Luz, con recursos del programa Mundial Social 2026, de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Gobernación y de Turismo, así como de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

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Agradeció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pues “lo mejor de la rehabilitación de estos espacios es brindar un lugar digno a los niños de este municipio. Lo merecen”.

Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, titular de Sedatu en el Estado de México, informó que con Mundial Social 2026 el gobierno federal realizó tres acciones en Ecatepec: dos en Jardines de Morelos y una en Río de Luz.

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