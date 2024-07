La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el desechamiento de un juicio electoral que buscaba impugnar la asignación de diputaciones plurinominales al Congreso local.

El pasado 4 de julio, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) declaró improcedente un juicio electoral promovido por Verónica Juárez y Alejandro Valenzuela contra este reparto al asegurar que carecían de interés jurídico porque no aparecen en estas listas de candidatos.

Este asunto fue llevado a la Sala Regional del TEPJF, que esta tarde confirmó la improcedencia de este asunto, que fue catalogado como Juicio para la Protección de los Derechos político-electorales del Ciudadano (JDC).

“En la propuesta se propone infundados los motivos de disenso aducidlos por la parte actora al considerar que fue correcta la determinación del Tribunal responsable, toda vez que sólo se puede hacer un reclamo eficaz cuando se ve afectada la esfera de derechos de la parte actora porque el acto impugnado le cause perjuicio o la resolución le genere un beneficio, lo que en el presente caso no ocurrió ya que no se advierte que dicha asignación de diputaciones le genere alguna afectación a algún derecho político electoral, por ello se propone impugnar la sentencia impugnada”, señala la sentencia emitida.

Este desecamiento fue aprobado por unanimidad de las y los magistrados de esta Sala Regional.

Con un corte al 19 de julio, el TECDMX ha resuelto tres juicios electorales referentes al reparto de diputaciones plurinominales y aún faltan por resolverse 19.

