ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo llega al Congreso de Michoacán

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Estados Unidos debe elegir "entre el comunismo o el sentido común", dice Trump tras victoria de Zohran Mamdani

Transportistas marchan por la paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRP) activó la por pronóstico de para la madrugada y mañana del jueves 6 de noviembre en seis alcaldías de la CDMX.

Las son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevén temperaturas bajas de 4 a 6 grados Celsius entre las 0:00 horas y las 8:00 de la mañana del jueves.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

