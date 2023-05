Roxana, joven que asesinó a su agresor en Neza, llevará su proceso en libertad

Durante la madrugada de este miércoles Roxana “N”, acusada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de asesinar a un hombre , quien abusó sexualmente de ella, dejó el penal Neza Bordo, luego de que un juez determinó que el proceso legal que enfrenta lo llevará en libertad.

“¡Roxana hermana aquí está tu manada!”

y “¡Roxana eres valiente no una delincuente! Gritaron integrantes del colectivo Nos Queremos Vivas Neza, organización que ha apoyado a la joven de 21 años, originaria de Oaxaca , quienes la recibieron al salir de la cárcel mexiquense en donde estaba recluida desde mayo del año pasado.

Visiblemente emocionada, Roxana abrazó a sus familiares y amigos aún con el uniforme azul que utilizaba en el centro de reclusión y le dio las gracias a las mujeres que pertenecen a colectivos que se han sumado a defenderla.

Foto: Especial

Modifican prisión preventiva

Durante la audiencia celebrada ayer un juez de Control del Poder Judicial del Estado de México, del Distrito de Nezahualcóyotl, determinó procedente modificar la prisión preventiva impuesta a Roxana “N” por el hecho delictuoso de homicidio simple cometido con exceso de legítima defensa, en agravio de Sinai “N”, registrado en 2021.

En la sesión de revisión de medidas cautelares el juzgador resolvió sustituir la prisión por la presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares.

Aunque estará en libertad tiene prohibido salir del Estado de México y la Ciudad de México. Tampoco tiene autorización de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, es decir, no acudir al lugar de los hechos, aproximarse o comunicarse con los ofendidos y testigos; medidas que tendrán una vigencia durante todo el tiempo que dure el procedimiento penal, sin que exceda de dos años, determinó el juez.

Enfrentará dos proceso en libertad

El otro delito que enfrentaba Roxana, contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación , en agravio de Sinaí “N”, el Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco ya había aprobado la suspensión condicional del proceso .

Por lo que Roxana “N” continuará ambos procesos en libertad, resolvió el juzgador.

Según la carpeta de investigación, el 8 de mayo Sinaí (el hombre al que mató) se encontraba en compañía de Roxana “N”, quien lo estranguló hasta privarlo de la vida, luego corto diversas partes del cuerpo.

Más tarde, salió del domicilio con el cuerpo de la víctima en un costal y una bolsa negra, al momento de arrastrarlo fue detenida por policías municipales de Nezahualcóyotl.

Ese 8 de mayo se dirigía a su casa, pero unas calles antes de llegar se encontró a una amiga y se quedó a platicar.

"Estaba espantada, tenía miedo"

Según una carta que escribió la joven, difundida por el colectivo Nos Queremos Vivas Neza, minutos después se unió a la plática un muchacho que solo conocía de vista, al despedirse el sujeto que era trabajador de una tienda de abarrotes se ofreció a acompañarla y ella aceptó.

“Llegó cuando yo me estaba retirando, se ofreció a llevarme a mi domicilio que es muy cercano, cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí, sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal vez dirán, es su culpa ella lo dejó entrar, estaba espantada, tenía miedo , lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar”, contó.

Cuando ya estaba acostada en su cama Roxana, Sinaí la atacó físicamente y la violó, mientras se defendía ella tomó una playera y lo asfixió hasta provocarle la muerte, de acuerdo a su relato.

Asustada metió el cuerpo en un costal, salió y lo dejó en la calle Organillero, en la colonia Benito Juárez, pero en ese momento un vecino la observó y pidió apoyo de policías municipales que iban pasando, quienes al revisar el costal hallaron el cuerpo de un hombre, por lo que fue detenida e ingresada al penal Neza-Bordo.

En la misiva Roxana aceptó que asesinó al hombre, pero lo hizo en defensa propia porque había abusado sexualmente de ella.

Denunció irrugularidades

Denunció que no le realizaron pruebas periciales, examen médico, psicológico e inclusive que no presentó su declaración donde narró que fue violada.

“Sé que seré condenada por defender mi cuerpo, por defenderme como mujer, por haber castigado a mi agresor, por no haberme quedado callada, y por haber actuado.

Ahora que estoy recluida me pongo a pensar que las leyes y la sociedad son injustas, tal vez debí dejar que mi agresor se saliera con la suya, se fuera y me dejara tal vez muerta o herida. Para no tener que vivir esto que vivo", redactó.

Roxana espera reunirse con su hijo y su madre, quienes no estuvieron con ella al salir de la cárcel, porque se fueron a su estado natal, Oaxaca.

