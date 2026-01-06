Más Información
Melchor, Gaspar y Baltasar, llegaron a 10 hospitales pediátricos de la Ciudad de México, en donde repartieron juguetes a niñas y niños, junto con autoridades de la Secretaría de Salud capitalina.
Los hospitales pediátricos en los que se vio a personal de salud en este Día de Reyes fueron: Iztacalco, Coyoacán, La Villa, Tacubaya, Peralvillo, Azcapotzalco, Moctezuma, Iztapalapa, San Juan de Aragón y Legaria.
Al encabezar la entrega de juguetes, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, resaltó que se trató de una encomienda de parte del gobierno capitalino de llevar esta alegría a las niñas y niños de los hospitales de la CDMX.
“Nuestro trabajo es servirles, lo que necesiten, siempre estaremos ahí con ustedes; (...) sepan que estamos con ustedes, que parte del trabajo que hacemos todos los días de la mano de las enfermeras, de los médicos, de los enfermeros, de las trabajadoras sociales, de la gente en laboratorio, de rayos X, es preocuparnos por que ustedes estén bien, que estén lo más saludable posible y reciban la atención que necesitan”, señaló.
Asimismo, Gasman Zylbermann, aprovechó para reconocer y felicitar a las y los enfermeros por el Día de la Enfermería, que se conmemora cada 6 de enero.
