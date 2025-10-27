La mañana de este lunes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 1, 2, 8, 9, 12 y B, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 1, algunos pasajeros reportaron en x, demoras en el avance rumbo a Observatorio: “¿Por qué en línea 1 tarda para que avance el tren dirección Observatorio, cuando dirección Pantitlán ya han pasado 2?”, escribió una persona; otro usuario preguntó: “¿Esperamos a alguien en San Lázaro o por qué llevamos tanto tiempo detenidos en L1?”.

En la Línea 2, los usuarios también señalaron irregularidades en el servicio: “Línea 2 ya tenemos más del tiempo ‘estimado’ y no llegan unidades a Bellas Artes, qué excusa pondrán”, escribió una persona molesta; otro pasajero exigió: “Línea 2 agiliza tu avance”.

Lee también Tren Interurbano México-Toluca costará 90 pesos por recorrido completo hasta Observatorio: director de Banobras

En la Línea 8, el servicio fue señalado como uno de los más afectados.: “L8 no hay trenes, está saturado! Solo están saliendo en el carril de la derecha, no están entrando por en medio, va lentísimo y se va deteniendo en las estaciones”, publicó una usuaria; otra persona añadió: “Constitución está saturado y no hay metros y por lo que se ve el andén del centro no sirve y no dicen nada”; un tercero reiteró: “Línea 8 del metro se va parando”.

La Línea 9 también presentó fallas en su operación, de acuerdo con los reportes ciudadanos: “Qué pasa con la línea 9? se va parando entre cada estación”, escribió un usuario; otro escribió: “En la línea 9 solo está funcionando un carril”; ante ello, la cuenta oficial del Metro respondió: “Buen día. Al momento la Línea 9 no presenta averías, únicamente afluencia de la hora”.

Lee también Muere hombre tras incidente con personal de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario

En la Línea 12, los reportes coincidieron en el mal servicio: “¿Por qué la línea 12 va tan mal? Más de diez minutos esperando transporte y todos llegan abarrotados”, se lee en una publicación; otro usuario escribió: “Qué pasa L12?? Se detiene más de 5 minutos en cada estación y no hay mucha afluencia”.

En la Línea B, pasajeros denunciaron tiempos de espera superiores a los 20 minutos: “El metro de la línea B está cerrado como Av. Central o por qué no pasa?”, cuestionó un usuario; otro escribió: “Más de 10 min, ya muévanse”; un tercero comentó: “20 min y contando para 2 estaciones de la línea B”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL