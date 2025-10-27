Más Información

La mañana de este lunes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 1, 2, 8, 9, 12 y B, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 1, algunos pasajeros reportaron en x, demoras en el avance rumbo a Observatorio: “¿Por qué en línea 1 tarda para que avance el tren dirección Observatorio, cuando dirección Pantitlán ya han pasado 2?”, escribió una persona; otro usuario preguntó: “¿Esperamos a alguien en San Lázaro o por qué llevamos tanto tiempo detenidos en L1?”.

En la Línea 2, los usuarios también señalaron irregularidades en el servicio: “Línea 2 ya tenemos más del tiempo ‘estimado’ y no llegan unidades a Bellas Artes, qué excusa pondrán”, escribió una persona molesta; otro pasajero exigió: “Línea 2 agiliza tu avance”.

En la Línea 8, el servicio fue señalado como uno de los más afectados.: “L8 no hay trenes, está saturado! Solo están saliendo en el carril de la derecha, no están entrando por en medio, va lentísimo y se va deteniendo en las estaciones”, publicó una usuaria; otra persona añadió: “Constitución está saturado y no hay metros y por lo que se ve el andén del centro no sirve y no dicen nada”; un tercero reiteró: “Línea 8 del metro se va parando”.

La Línea 9 también presentó fallas en su operación, de acuerdo con los reportes ciudadanos: “Qué pasa con la línea 9? se va parando entre cada estación”, escribió un usuario; otro escribió: “En la línea 9 solo está funcionando un carril”; ante ello, la cuenta oficial del Metro respondió: “Buen día. Al momento la Línea 9 no presenta averías, únicamente afluencia de la hora”.

En la Línea 12, los reportes coincidieron en el mal servicio: “¿Por qué la línea 12 va tan mal? Más de diez minutos esperando transporte y todos llegan abarrotados”, se lee en una publicación; otro usuario escribió: “Qué pasa L12?? Se detiene más de 5 minutos en cada estación y no hay mucha afluencia”.

En la Línea B, pasajeros denunciaron tiempos de espera superiores a los 20 minutos: “El metro de la línea B está cerrado como Av. Central o por qué no pasa?”, cuestionó un usuario; otro escribió: “Más de 10 min, ya muévanse”; un tercero comentó: “20 min y contando para 2 estaciones de la línea B”.

