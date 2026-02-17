Los Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron la mañana de este martes retrasos y afectaciones en distintas líneas de la red a través de redes sociales, donde señalaron detenciones prolongadas y largos tiempos de espera.

En la Línea 3, los pasajeros reportaron tiempos de espera de hasta 10 minutos sin avance, particularmente a la altura de la estación Eugenia: “No veo alta afluencia en la #L3 está detenido el tren desde hace 5 min y sigue la misma cantidad de gente en el vagón, ahí está su personal agilizando el servicio” dijo un usuario; otro añadió: “L3 completamente parada a altura de Eugenia, 10 minutos sin avance.”

Ante los señalamientos, el STC respondió: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.”

Lee también Se mantiene contingencia ambiental este martes; estos autos no circulan

En la Línea A, los usuarios atribuyeron la acumulación de personas a la lentitud en el servicio y reportaron retrasos constantes: “Más bien es lenta la línea en la línea A hay mucho retraso y x eso se empieza a juntar la gente”, escribió un pasajero, mientras que otra expresó: “Apúrense con la línea A!!!!! Siempre es lo mismo”.

En respuesta, el STC indicó: “Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.”

Respecto a la Línea 7, pasajeros reportaron esperas de hasta 15 minutos en la estación El Rosario y criticaron el desempeño del servicio: “Pues también ya empezaron en la 7 y como que no le echan ganitas”, comentó un usuario; otro cuestionó: “¿Qué pasa en línea 7?? 15 minutos esperando en el Rosario”.

Lee también Metro de la CDMX ya acepta la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada; así puedes usarla y recargarla desde tu celular

En la Línea 1, los pasajeros señalaron detenciones de entre 10 y 15 minutos en estaciones como Moctezuma e Isabel la Católica, lo que generó inconformidad entre quienes se dirigían a Observatorio: “Llevamos 15 min en Moctezuma dirección observatorio. De nada sirve salir temprano si me hago más de 1 hora en el metro”, escribió una persona usuaria; otra agregó: “¿Qué pasa en la línea 1?? Llevamos más de 10m parados en Isabel la Católica, muévanse.”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL