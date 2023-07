En busca de ordenar cables y eliminar la contaminación visual, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, firmó un convenio con representantes de la Canieti y la Anatel para que desmonten cables que ya están fuera de funciones, que estorban y que no empatan o armonicen con las calles de las 33 colonias.

Destacó la importancia del ordenamiento no sólo de los cables, sino también de todos los puestos fijos y semifijos, como, adelantó, lo ha estado haciendo. “Este gobierno ha venido a hacer las cosas distintas. No soy una política tradicional, aquí no va a haber hipocresías ni nada; si está bien o está mal, cada uno juzgará, pero yo me siento bastante bien haciendo las cosas que dan resultado”.

Resaltó la necesidad de mejorar las condiciones de vida para los habitantes de la alcaldía, “que son más de 550 mil, más los 6 millones de visitantes a la demarcación, considerando que generamos 4.6% del Producto Interno Bruto, contamos con el corredor financiero, con las colonias más emblemáticas e importantes de todo el país.

Por ello, subrayó: “no podemos contar con una alcaldía sucia, que tiene contaminación visual”, así que invitó a la iniciativa privada a dar resultados con este convenio, que será supervisado de manera continua.

“Estamos obligados a darles una mejor ciudad a los habitantes. Los de Cuauhtémoc deben tener mejores casas, en las colonias no debe haber cables sin funciones, aquí es el corazón de México y así se debe ver”, apuntó.

Se estima que en la alcaldía, hay más de 10 toneladas de cables en desuso que luego de este convenio serán retirados de manera gradual sin afectar los servicios, que van desde telefonía fija, internet, servicios de televisión e, incluso, algunos tramos de energía eléctrica.

“Estamos de acuerdo en que la modernización es gradual y hay situaciones que van quedando obsoletas, eso nos atañe y queremos contribuir al embellecimiento de la demarcación.

“Si bien no es un proceso que se puede hacer de inmediato, se hará de manera coordinada y ágil”, expuso Ramiro Villanueva, representante de la Canieti.

El director General Jurídico y de Servicios legales, José Guadalupe Medina Romero, sostuvo que el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc se ha distinguido por brindar un entorno agradable, limpio, ordenado y seguro, donde sus habitantes se desenvuelvan de la mejor manera.