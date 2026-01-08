Naucalpan, Méx. - Los elementos adscritos a la Subdirección de Tránsito de Naucalpan iniciaron el retiro de placas y la aplicación de infracciones a vehículos estacionados en lugares prohibidos en vialidades de Ciudad Satélite, entre ellas Circuito Geógrafos y Circuito Centro Comercial, tras el retorno de las multas de tránsito.

Durante un recorrido como parte de los operativos en esta zona, al menos 10 placas fueron retiradas a automóviles que obstruían carriles de circulación o se encontraban en zonas con restricción de estacionamiento, principalmente en tramos de alta afluencia vehicular.

Colonos de Ciudad Satélite reconocieron estas acciones al considerar que contribuyen a liberar las vialidades y mejorar el flujo vehicular, por lo que destacaron que los operativos se realizaron con apego a la normatividad vigente y sin irregularidades.

Las infracciones de tránsito fueron reactivadas el pasado 23 de diciembre en Naucalpan, como parte de una estrategia para fortalecer el orden vial y la movilidad en el municipio.

De acuerdo con autoridades municipales, únicamente un grupo de 40 mujeres agentes de tránsito se encuentra autorizado para aplicar sanciones.

Estas portan uniforme con distintivos naranjas e identificación visible, a fin de brindar certeza y transparencia a los automovilistas.

Asimismo, las agentes cuentan con dispositivos electrónicos tipo Hand Held, con los que se emiten los comprobantes de infracción que incluyen datos como el motivo de la sanción, la normativa aplicable, la hora, el monto correspondiente, la identificación de la agente y un código QR para la verificación del procedimiento.

Las autoridades municipales reiteraron que estos operativos forman parte de una estrategia permanente para ordenar el tránsito en zonas comerciales y habitacionales, además de prevenir prácticas irregulares, por lo que exhortaron a la ciudadanía a respetar la señalización vial y las zonas de restricción de estacionamiento.

dmrr/cr