Elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) permitió el rescate de un hombre que presuntamente había sido privado ilegalmente de su libertad, así como la detención de dos personas señaladas como responsables, en calles de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Pablo, cuando oficiales que realizaban patrullajes de vigilancia fueron abordados por una mujer. La denunciante informó que su esposo no había regresado a casa y relató que, la noche anterior, recibió una llamada en la que le exigían dinero en efectivo a cambio de su liberación.

Rescatan a hombre privado de la libertad

Ante la denuncia, los uniformados implementaron un operativo en la zona. Minutos más tarde, escucharon gritos provenientes del interior de un vehículo estacionado en la calle Constitución y el Callejón Independencia. Al acercarse, localizaron a un hombre con visibles lesiones en cabeza, abdomen y tórax, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron las contusiones y le brindaron atención médica inmediata.

Detienen a dos presuntos responsables

En el lugar, los oficiales observaron a una pareja que intentaba huir. Tras una breve persecución fueron interceptados y, posteriormente, identificados por la víctima como los presuntos responsables de la privación de la libertad.

Se trata de un hombre de 22 años y una mujer de 24, quienes fueron informados de sus derechos y trasladados a la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México, donde se definirá su situación legal.

