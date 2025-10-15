El olor a quemado alertó a vecinos de un edificio de la Unidad Habitacional Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, quienes salvaron la vida a seis animales que permanecían enjaulados en una veterinaria del lugar donde ocurrió el incendio.

Ayer por la mañana, residentes de dicha unidad se percataron de que salía humo de uno de los locales del edificio Zacatecas. Era un negocio de veterinaria ubicado en el primer nivel del inmueble, en el que había fuego.

Al ver que dentro del local se encontraban las mascotas, los vecinos intentaron ubicar a la responsable sin lograr hallarla.

Por esa razón, los habitantes del edificio rompieron las ventanas del comercio para intentar rescatarlos. Ellos no lograron ingresar debido a que hay barrotes que les impidieron entrar, pero pidieron ayuda de los bomberos que al llegar al sitio fracturaron las cerraduras para ingresar al negocio y lograr la liberación de los seis animales.

Se trataba de cinco gatos y un perro que se encontraban dentro de las jaulas y que fueron liberados antes de que el fuego los alcanzara.

Aún se desconoce qué fue lo que provocó el incendio pero los vecinos piensan que en el lugar había una veladora sobrepuesta en un librero y que fue lo que provocó el fuego.

Los bomberos sacaron los documentos incendiados para descartar que hubiera algún otro animal dentro del local que alberga la veterinaria.

Los animales fueron resguardados en las áreas verdes de la unidad hasta que los encargados del establecimiento arribaron al sitio para resguardarlos.