La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron diversas fallas y retrasos en distintas líneas de la red, principalmente por largos tiempos de espera, aglomeraciones y trenes detenidos en estaciones.

En la Línea 6, con dirección a Martín Carrera, usuarios denunciaron tiempos prolongados de espera de hasta 20 minutos: “Línea 6 para Martín Carrera más de 10 minutos esperando un tren”, escribió un usuario, mientras que otro señaló: “Línea 6 más de 20 minutos en carrera y no llega metro”.

Ante los reportes, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 6.”

En la Línea 8, los pasajeros también manifestaron su inconformidad por los retrasos y la saturación: “No puede ser posible 20 MINUTOS PARA ABORDAR EL TREN Y TODAVÍA SE TARDA 10-15 minutos en AVANZAR, muevan línea 8!!!!!”, expresó un usuario; otro agregó: “¿Qué pasa en línea 8?”, además, se reportó que un tren permaneció detenido en la estación Chabacano en ambos sentidos.

Lee también Brugada detalla inversión de 7 mil mdp para obras de agua, drenaje y saneamiento en CDMX; construirán 10 mil metros de colectores de drenaje

El STC informó: “Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 8, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.”

En la Línea B, usuarios señalaron detenciones prolongadas pese a que, según indicaron, no había saturación visible: “La línea B no avanza, llevamos más de 5 minutos detenidos en Cd. Azteca. No hay gente!”, escribió un pasajero; otro comentó que “comienzan a permanecer en las estaciones por largos periodos en la B”.

En la Línea 7, los pasajeros reportaron aglomeraciones en andenes: “Línea 7, estación Mixcoac, dirección El Rosario, el andén se encuentra a reventar”, indicó un usuario; mientras que otro añadió: “Pues en la naranja no hay ninguna dosificación, hay aglomeración de gente en el andén.”

En la Línea 3 también se registraron quejas por la lentitud del servicio: “Pueden agilizar el servicio en la línea 3? Para hacer cambio de vías se tardan bastante, ya hay mucha gente”, señaló un usuario en redes sociales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL