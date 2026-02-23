Más Información
Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos
Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad
La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron diversas fallas y retrasos en distintas líneas de la red, principalmente por largos tiempos de espera, aglomeraciones y trenes detenidos en estaciones.
En la Línea 6, con dirección a Martín Carrera, usuarios denunciaron tiempos prolongados de espera de hasta 20 minutos: “Línea 6 para Martín Carrera más de 10 minutos esperando un tren”, escribió un usuario, mientras que otro señaló: “Línea 6 más de 20 minutos en carrera y no llega metro”.
Ante los reportes, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 6.”
En la Línea 8, los pasajeros también manifestaron su inconformidad por los retrasos y la saturación: “No puede ser posible 20 MINUTOS PARA ABORDAR EL TREN Y TODAVÍA SE TARDA 10-15 minutos en AVANZAR, muevan línea 8!!!!!”, expresó un usuario; otro agregó: “¿Qué pasa en línea 8?”, además, se reportó que un tren permaneció detenido en la estación Chabacano en ambos sentidos.
Lee también Brugada detalla inversión de 7 mil mdp para obras de agua, drenaje y saneamiento en CDMX; construirán 10 mil metros de colectores de drenaje
El STC informó: “Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 8, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.”
En la Línea B, usuarios señalaron detenciones prolongadas pese a que, según indicaron, no había saturación visible: “La línea B no avanza, llevamos más de 5 minutos detenidos en Cd. Azteca. No hay gente!”, escribió un pasajero; otro comentó que “comienzan a permanecer en las estaciones por largos periodos en la B”.
En la Línea 7, los pasajeros reportaron aglomeraciones en andenes: “Línea 7, estación Mixcoac, dirección El Rosario, el andén se encuentra a reventar”, indicó un usuario; mientras que otro añadió: “Pues en la naranja no hay ninguna dosificación, hay aglomeración de gente en el andén.”
En la Línea 3 también se registraron quejas por la lentitud del servicio: “Pueden agilizar el servicio en la línea 3? Para hacer cambio de vías se tardan bastante, ya hay mucha gente”, señaló un usuario en redes sociales.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]