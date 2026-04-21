El programa de repavimentación ‘Cualli Ohtli’ tiene un avance de 80%, reportaron autoridades capitalinas.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, detalló que desde el 7 de octubre de 2025 y hasta la fecha, se han repavimentado 2 millones 882 mil metros cuadrados de 269 vialidades primarias de la capital.

Expuso que se han realizado 10 mil 920 jornadas nocturnas de repavimentación, y que se han invertido 2 mil 600 millones de pesos en este programa. Además, se aplican 500 millones de pesos para bacheo, y las alcaldías tendrán mil millones de pesos para la repavimentación de vías secundarias, es decir, un total acumulado 4 cuatro mil millones de pesos.

Precisó que este programa terminará a finales de mayo y que el objetivo es repavimentar 3.5 millones de metros cuadrados de vialidades, lo que significará la cuarta parte de las vialidades primarias que hay en la Ciudad.

Adelantó que estas acciones son transversales, por lo que en octubre de 2026, ya que hayan pasado las lluvias, comenzará otra jornada de repavimentación, y así año con año hasta cubrir el 100% de las vialidades primarias.

Algunas vialidades que se han intervenido son: Eje 3 Sur, Eje 4 Oriente, Eje 5 Oriente, Eje Central, algunos tramos en Calzada de Tlalpan, Bosques de Reforma, Paseo de la Reforma.

El titular de Obras, Raúl Basulto, detalló que es un trabajo para dar mantenimiento profundo pues se retiran los 7.5 centímetros de la carpeta asfáltica y se restituye por una nueva mejorada. Todos los trenes de pavimentación han trabajado por la noches, dijo.