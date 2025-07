Cuautitlán, Méx.— El gobierno de Cuautitlán trabaja en la reparación del cárcamo del fraccionamiento Rancho San Blas, el cual presenta fallas en componentes eléctricos.

El cárcamo sufrió una descompostura la semana pasada y no funcionó para desfogar el agua pluvial, lo que derivó en una inundación que afectó a por lo menos 20 casas.

De acuerdo con el ayuntamiento, la dirección de agua ya comenzó con el análisis de la infraestructura para detectar las fallas con exactitud y poder rehabilitar el cárcamo esta misma semana.

Emilio Sánchez vive en la calle 53, una de las que mayor afectación tuvo por la inundación del jueves 10 de julio. En su casa se metió el agua y tiene la preocupación de que eso vuelva a ocurrir.

“La bomba que pusieron por parte del gobierno del Estado de México, que es prestada, es muy pequeña y no saca el agua rápido como la que tenemos en la colonia, pero está quemada y hasta que no la arreglen de ese tema de la luz. No ayudan a sacar rápido el agua, se tarda”, dijo.