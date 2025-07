El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, entregó obras de rehabilitación en el Mercado "La Cruz", con lo que se busca fortalecer la economía popular.

Durante el acto, subrayó que esta obra es fruto del diálogo directo con las y los comerciantes, a quienes reconoció como pieza clave en el diseño y ejecución del proyecto. “Este mercado no solo es un espacio físico, es parte de nuestra historia, tradición y convivencia vecinal”.

La obra fue coordinada por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía y consistió en la rehabilitación integral de las techumbres del área de romerías y de varios, sumando más de 770 metros cuadrados intervenidos. Además, se renovó la red hidráulica, se instalaron luminarias LED con capacidad de cambiar de color según las festividades, se pintaron columnas, trabes, barandales y puertas, se rehabilitaron los tinacos y se colocaron elementos de seguridad como antiderrapantes y una nueva escalera de caracol para acceder a la azotea.

Fernando Mercado celebró la participación de artistas contrerenses en la intervención estética del entorno, con murales que representan la historia de la zona y las actividades económicas de la región.

Aseguró estar cumpliendo la palabra empeñada en campaña y anunció que en un año se intervendrán los cinco mercados públicos de la demarcación.

Además, reiteró que durante su administración no se permitirá la apertura de nuevas tiendas de autoservicio, privilegiando a los mercados públicos como centros de abasto, vida comunitaria y motor económico local.

Al respecto, Carlos Tejedo, director de Acompañamiento de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, destacó que la Ciudad de México es la capital de la transformación económica: “Nos basta crecer, pero no cualquier crecimiento: queremos crecer con justicia. Que la tecnología no sustituya a las personas, sino que maximice su potencial; que la inversión no expulse, sino que incluya”.

Reconoció que, en el Mercado "La Cruz" cada puesto representa una microempresa y ésta a su vez, representa una historia de esfuerzo. Por eso se capacitaron a más de cinco mil locatarios este año en temas como: higiene, finanzas, redes sociales y comercio justo, con el objetivo de modernizar los mercados.

rmlgv