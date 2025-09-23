Toluca, Méx.— Los homicidios dolosos registran un descenso de 7.1% en la Ciudad de México y de 30.9% en el Estado de México, comparando enero a agosto de 2025 con el mismo periodo del año anterior, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP);

De enero a agosto de 2025 en la Ciudad de México se registraron mil 4 homicidios, frente a mil 96 en 2024, lo que representa una disminución de 8.4%.

Los homicidios dolosos bajaron de 534 a 496 (7.1%), mientras que los culposos descendieron de 562 a 508 (9.6%).

Por el contrario, los secuestros crecieron de 13 a 19 casos, un aumento de 46.2%, y los delitos de narcomenudeo pasaron de 3 mil 268 a 4 mil 344, un incremento de 32.9%.

En el Estado de México se registraron un total de mil 875 homicidios en sus diferentes modalidades, mientras que en 2024 la cifra fue 2 mil 799, lo que representa una disminución de 25%.

Dentro de estos, los homicidios dolosos se redujeron de mil 367 a 945, es decir, una baja de 30.9%, mientras que los culposos descendieron de mil 82 a 930, equivalente a 14% menos.

Los casos de secuestro disminuyeron de 39 a 21, lo que refleja una reducción de 46.2%; los delitos de narcomenudeo aumentaron de mil 645 a 2 mil 394, lo que significó un crecimiento de 45.5%.