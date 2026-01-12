Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer imágenes y videos con los hallazgos que hicieron peritos dentro del Refugio Franciscano, dicho albergue publicó un video en el que se aprecia a varios perros ladrando y corriendo.

“Video tomado unos días antes del desalojo ilegal, donde se observa cómo vivían los Franciscanitos”, escribió el Refugio Franciscano en su cuenta de X, junto a un video de poco más de un minuto.

En la grabación se aprecia un espacio de terracería, con algunas plantas, en las que corren perros de distintos tamaños, junto a personal del albergue.

Video tomado unos días antes del desalojo ilegal, donde se observa cómo vivían los Franciscanitos.#NoAlMaltratoDeLosFranciscanitos#DevuelvanALosFranciscanitosYa#TodosSomosFranciscanos pic.twitter.com/3FO7IBynC3 — REFUGIO FRANCISCANO AC (@Ref_Franciscano) January 13, 2026

En la grabación se escucha a decenas de perros ladrando, quienes son atraídos con chiflidos por personal del lugar.

Esta mañana, la FGJ-CDMX compartió diversos videos e imágenes para mostrar las condiciones en que peritos hallaron el Refugio Franciscano.

De acuerdo con la Fiscalía, las condiciones del inmueble “eran deplorables”, pues había falta total de ventilación, ausencia de luz natural, jaulas sin techo, animales expuestos al frío y a la intemperie; los pisos estaban cubiertos de heces y orina acumuladas, sin limpieza adecuada.

Además, se detectó la presencia de fauna nociva, pues había una plaga de ratas, que representaba un riesgo sanitario grave para los animales; se detectó comida contaminada con heces y orina de ratas, así como cuerpos de estos roedores; así como un incinerador de cadáveres de animales, en malas condiciones, que no cumplía con la normatividad sanitaria.

