Más Información

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Uso de opioides, subestimado en encuesta de drogas: expertos

Uso de opioides, subestimado en encuesta de drogas: expertos

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las y los viajeros durante las , la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó el reforzamiento de la seguridad y vigilancia en las terminales de autobuses de la capital, mediante el despliegue de personal de la Policía Auxiliar (PA).

De acuerdo con el Comunicado 3695/2025, estas acciones preventivas buscan brindar mayor tranquilidad a las personas usuarias que se trasladan a distintos puntos del país en esta temporada de alta afluencia. Los policías auxiliares mantienen presencia operativa en las principales centrales camioneras, realizan recorridos preventivos y brindan orientación a los viajeros.

Asimismo, la SSC emitió una serie de recomendaciones para prevenir incidentes y garantizar un viaje seguro, entre las que destacan mantener el equipaje siempre a la vista, resguardar documentos, boletos y objetos de valor en lugares seguros, y evitar distracciones por el uso del teléfono celular en zonas concurridas.

Lee también

También se exhorta a la ciudadanía a acercarse al personal de la Policía Auxiliar para solicitar orientación o acompañamiento, recordar que está prohibido ingresar a las terminales con objetos peligrosos, armas de fuego, punzocortantes o sustancias ilegales, y mantener bajo supervisión constante a niñas, niños y adultos mayores.

La dependencia capitalina reiteró que, con estas medidas preventivas y de vigilancia, se busca que los traslados decembrinos se desarrollen de manera segura y ordenada, destacando que la policía de la Ciudad de México se mantiene atenta y presente para proteger a la ciudadanía durante su estancia en las terminales de .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]