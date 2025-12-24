Con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las y los viajeros durante las fiestas decembrinas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó el reforzamiento de la seguridad y vigilancia en las terminales de autobuses de la capital, mediante el despliegue de personal de la Policía Auxiliar (PA).

De acuerdo con el Comunicado 3695/2025, estas acciones preventivas buscan brindar mayor tranquilidad a las personas usuarias que se trasladan a distintos puntos del país en esta temporada de alta afluencia. Los policías auxiliares mantienen presencia operativa en las principales centrales camioneras, realizan recorridos preventivos y brindan orientación a los viajeros.

Asimismo, la SSC emitió una serie de recomendaciones para prevenir incidentes y garantizar un viaje seguro, entre las que destacan mantener el equipaje siempre a la vista, resguardar documentos, boletos y objetos de valor en lugares seguros, y evitar distracciones por el uso del teléfono celular en zonas concurridas.

También se exhorta a la ciudadanía a acercarse al personal de la Policía Auxiliar para solicitar orientación o acompañamiento, recordar que está prohibido ingresar a las terminales con objetos peligrosos, armas de fuego, punzocortantes o sustancias ilegales, y mantener bajo supervisión constante a niñas, niños y adultos mayores.

La dependencia capitalina reiteró que, con estas medidas preventivas y de vigilancia, se busca que los traslados decembrinos se desarrollen de manera segura y ordenada, destacando que la policía de la Ciudad de México se mantiene atenta y presente para proteger a la ciudadanía durante su estancia en las terminales de transporte público.

