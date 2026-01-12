El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, entregó 74 nuevos vehículos que se integran a la plantilla de patrullas y unidades utilitarias de la demarcación.

Durante una presentación en la Alameda Sur, el edil destacó que Coyoacán inicia el año 2026 con acciones contundentes en favor de la seguridad de sus habitantes.

“En Coyoacán arrancamos este 2026 a tambor batiente, continuando con todas las acciones que han traído mayor seguridad, paz y alegría a las y los coyoacanenses”, afirmó.

El nuevo conjunto vehicular está conformado por camionetas pickup modelo RAM 1200 y 1500, motocicletas 650, cuatrimotos, vans y vehículos con rejillas de carga para mejorar la capacidad de respuesta y vigilancia dentro de la demarcación.

Refuerzan seguridad en Coyoacán; entregan 74 nuevas patrullas y unidades utilitarias. Foto: Arantxa Meave

Además, Giovani Gutiérrez señaló que, de acuerdo con la evaluación más reciente en materia de seguridad, Coyoacán es la alcaldía con la mayor disminución en la incidencia delictiva de la Ciudad de México.

Detalló que durante 2025 los delitos de alto impacto se redujeron en un 26 %, el índice de homicidios disminuyó 36 % y el robo de vehículos con violencia registró una baja del 64 %.

El edil aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para consolidar a Coyoacán como la alcaldía más segura.

“Hoy somos la demarcación que registró la mayor disminución en incidencia delictiva en la ciudad”, mencionó el alcalde.

