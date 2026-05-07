Personal de la Secretaría de Obras y Servicios capitalina (Sobse) realiza un reforzamiento estructural en el apoyo 129 del Trolebús Elevado, para atender la separación en juntas, informó el titular de la dependencia, Raúl Basulto.

Indicó que los trabajos en la Línea 10, que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta, en Iztapalapa, comenzaron hace aproximadamente dos semanas.

“Arrancaron los trabajos hace alrededor de 15 días, con la finalidad de colocar elementos en las cabeceras de ambos apoyos que permita soportar la losa y esto hará un reforzamiento estructural en apoyo a las losas”, explicó.

Lo anterior se dio a conocer luego de que usuarios y vecinos de la zona donde se realiza el mantenimiento a la vía elevada denunciaran una separación en la estructura.

Durante la conferencia por el Primer Simulacro Nacional 2026, el secretario de Obras mencionó que en diciembre pasado, la junta que se separó en el tramo entre las estaciones Meyehualco y Papalotl alcanzó los niveles más altos de esfuerzo.

Lo anterior, de acuerdo con el manual de mantenimiento que fue elaborado tras la conclusión del viaducto elevado, considerando que el terreno donde se construyó es una zona lacustre.

“En diciembre de 2025, la junta alcanzó los niveles de separación que conforme al manual de mantenimiento implicaron un diseño, alcanzaron los niveles de mayor esfuerzo, lo que implicó desarrollar un diseño específico para que pudiéramos desarrollar el reforzamiento de ese punto en específico en enero de este año”, concluyó.