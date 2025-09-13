Familiares de las víctimas internadas en el Hospital Dr. Rubén Leñero tras la explosión de una pipa de gas de este miércoles en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, señalaron que los informes médicos pasaron de dos a uno al día.

“Es incorrecto, es injusto porque no tenemos información, la retrasan o de plano no la dan. El miércoles dijeron que iban a ser dos oportunidades de información al día y luego la cambiaron a una”, dijo Manuel Eduardo, hijo de María Salud, quien presenta quemaduras en 40% de su cuerpo.

Manuel señaló que ayer viernes se detuvieron los informes que supuestamente se darían a las 13:00 horas: “La detuvieron porque nos dijeron que iba a haber una operación muy fuerte y pues ahora también nos quedamos aquí”.

Apolonio Jiménez, papá de Juan Carlos Bonilla, quien presenta quemaduras en 80% del cuerpo, coincidió en que sólo ha recibido información una vez al día, lo que “sí te genera cierto temor porque no sabes lo que tiene, y al principio también eran dos al día, pero pensamos que es por la gravedad o por lo delicado”.

“Sabemos que están haciendo lo que tienen que hacer y confiamos que aunque no sepamos del todo lo que tiene, pues que la atención es buena y son muy profesionales”, añadió.

Instalan módulos

Ayer viernes, el Gobierno capitalino, a través de las secretarías de Bienestar e Igualdad Social y de Gobierno (Secgob), instaló dos módulos al exterior del Hospital Dr. Ruben Leñero y uno más en el interior, para brindar comida, descanso, atención sicológica e información a los familiares de los pacientes.

En la calle Salvador Díaz Mirón, la Secgob habilitó un módulo donde recibe donaciones de las personas que acuden para dejar agua, atún, cereales y alimentos no perecederos, y su personal se encarga de clasificarlo y entregarlo.

Sobre Adormidera y Salvador Díaz Mirón, la Secretaría de Bienestar desplegó un módulo para que los familiares que cuenten con información “a medias” puedan preguntar por sus seres queridos; personal de esta dependencia ingresa al hospital para tener el estado de salud más reciente. “Somos el vínculo directo entre familiares y el hospital, porque luego a ellos no les permiten entrar todo el tiempo”, indicaron.

Familiares de las víctimas comentaron que desde el jueves pasado por la noche, el Gobierno capitalino abrió un espacio en el interior de urgencias para darles desayuno, comida y cena, así como un lugar de descanso y acceso al baño.