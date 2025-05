“Que Dios los perdone, yo ya los perdoné a todos porque yo sé que mi hijo está en un lugar mejor, pero me quitaron una parte de mi vida, me quitaron una parte de mi corazón que es mi hijo y no lo voy a olvidar hasta el día en que yo fallezca”, dijo, entre lágrimas, Silvia Rojas, madre de una de las víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro.

Silvia relató que su hijo Luis Gustavo Rodríguez falleció hace 10 meses a causa de las heridas que sufrió en el colapso de una trabe el 3 de mayo de 2021, que lo dejaron postrado por años.

Ella y su familia asistieron al memorial que fue instalado en la zona cero, en conmemoración al las 26 personas que perdieron la vida aquel día.

“Hace 10 meses falleció mi hijo de las heridas que sufrió aquí. Le quitaron parte de su cráneo, no lo atendieron. Lo dejaron morir a mi hijo”, acusó Silvia.

Un grupo de solo seis vecinos de Tláhuac organizaron una marcha silenciosa desde el metro Culhuacán hasta la estación Olivos, donde colocaron un altar con la consigna: “3 de mayo no se olvida” junto con unas flores, veladoras y fotografías de las víctimas de la tragedia.

Posterior a su arribo, se llevó a cabo una misa en nombre de quienes perdieron la vida hace cuatro años.