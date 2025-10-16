Los Reyes La Paz, Méx.— El gobierno local inició la reconstrucción de 80 metros lineales de la barda perimetral de la Unidad Habitacional Tepozanes, ubicada a unos metros de las vías de la Línea A del Metro, la cual se colapsó durate la tromba del pasado 14 de septiembre.

La Dirección General de Obras Públicas e Infraestructura Municipal informó que luego de la caída de la barda ese día, se complicó por otra tormenta el 27 de septiembre, por lo que las autoridades locales determinaron levantar el muro a base de piedra y concreto.

La obra contará con una base de tezontle y una plantilla de concreto, así como un muro con piedra que tendrá una altura aproximada de 3.50 metros con una base de 1.75 metros y una terminación de 30 centímetros en la corona. Además, se le colocará una cadena de desplante y después el muro de block que tendrá una altura de 2.3 metros.

El proyecto se retrasó porque en el estacionamiento de la unidad habitacional ha brotado de manera constante agua de los mantos freáticos, debido a la gran cantidad de agua pluvial que se presentó y que colapsó el sistema de drenaje.

Las bombas de achique sacan el líquido de excedencia, en espera de que en los siguientes días se pueda laborar de una forma rápida y así poder levantar el muro de colindancia que se construye a la altura de la calle Prolongación del Pino y Cerrada del Sauce.

Por el momento, hay escombro en ese punto por las excavaciones que se realizan para abrir la cepa y así poder construir la base de tezontle.

“De igual forma, se mantiene una coordinación con otras áreas de la administración municipal, a fin de terminar la obra lo antes posible; el gobierno municipal mantiene un monitoreo frecuente en las zonas de posible anegación en caso de otra fuerte lluvia, para lo cual se mantiene un protocolo preventivo en atención a los fenómenos naturales”, dio a conocer el ayuntamiento.

Debido a las lluvias recientes que han causado estragos en el municipio, el gobierno del Estado de México envió cinco camiones vactor mientras concluye la temporada de lluvias, informó el director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) Guillermo Guzmán Acosta.

Esos equipos realizarán trabajos operativos en el fraccionamiento Tepozanes, Valle de los Reyes, Valle de los Pinos y en la unidad habitacional Floresta, así como en la cabecera municipal, que son los puntos más susceptibles de inundación.

También el OPDAPAS, con cinco camiones vactor más, trabaja en colonias como El Salado y San José Las Palmas.