Naucalpan, Méx.– El Gobierno del Estado de México reportó un avance del 68 por ciernto en los trabajos de reconstrucción del Periférico Norte, lo que equivale a 77 de los 108 kilómetros contemplados en la obra, luego de dos meses de labores continuas.

Joel González Toral, director de la Junta de Caminos del Estado de México, detalló que las obras se realizan “en los cuatro cuerpos del Periférico que viene desde lo que era antes el Toreo, que es la colindancia con la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, hasta la caseta de Tepotzotlán”.

Asimismo, recordó que la intervención contempla la rehabilitación de los cuatro carriles de esta vialidad que conecta el límite con la Ciudad de México, a la altura del Toreo, con la caseta de Tepotzotlán, uno de los corredores con mayor tránsito vehicular en el Valle de México.

Para estos trabajos, el Gobierno del Estado de México destinó una inversión superior a mil 200 millones de pesos.

Las obras incluyen fresado de la superficie, colocación de nueva carpeta asfáltica, así como labores de balizamiento, señalización, pintura e iluminación.

De acuerdo con datos de la Junta de Caminos, en esta vialidad circulan diariamente alrededor de 200 mil vehículos, por lo que se utilizan materiales y maquinaria especializada con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y durabilidad de la carpeta asfáltica.

El gobierno estatal estima que la reconstrucción concluya a finales de abril de 2026.

