El periodista de EL UNIVERSAL, Isidro Corro fue galardonado con el premio Pergamino a la Libertad de Expresión, un reconocimiento "de periodistas para periodistas", que otorga el Grupo Radiofónico y Medios.

Corro, reportero con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación y reportero de esta casa editorial, también ha trabajado en La Prensa, Radio Red y Tv Azteca. Especializado en temas de seguridad y cobertura policíaca, ha recibido varios premios nacionales de periodismo por coberturas como la caída del avión del ex secretario de gobernación Juan Camilo Muriño.

"Estoy feliz, contento de recibir este premio a la libertad de expresión ya que la verdad es una profesión de alto riesgo, no contamos con la seguridad para ejercer el periodismo no solamente en la ciudad, sino en toda la república mexicana y necesitamos protegernos" explicó Isidro Corro.

Entre otros periodistas que fueron galardonados con el premio estuvieron Itzel Cruz de Foro TV, Dafne Mora quien colabora en En Punto con Enrique Acevedo, Iván Macías de Milenio Televisión, Jorge Zarza de Tv Azteca y Raquel Méndez Ávalos de Foro TV, entre otros.

En el evento, ponentes como el director de Grupo Radiofónico y Medios, Marco Antonio Rodriguez Hernández y el periodista Jorge Zarza, hablaron sobre la importancia de la profesión para mantener la democracia, la necesidad de denunciar los abusos a los más vulnerables o la unidad que debe existir dentro del gremio ante el alto peligro que representa ser un periodista en México.

Por su parte, Isidro Corro comentó que la labor del periodista nunca termina. "Ahorita le llevo mi reconocimiento a mi mamá, me cambio, me quito el traje, me pongo unos pantalones de mezclilla, una camisa cómoda, mi chaleco y me subo a la moto y a darle, a recorrer la ciudad en busca de noticias".