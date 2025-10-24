Más Información
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, reconocieron el trabajo de los policías que participaron en el operativo del pasado 2 de octubre, cuando se llevó a cabo la marcha conmemorativa por la matanza de estudiantes en Tlatelolco, que provocó heridas a 94 elementos.
“Es el caso también del papel de contención, de resistencia para evitar una confrontación directa a pesar de poner en riesgo su propia integridad física, por el bien de la ciudad y para garantizar que la policía sea constructora de paz y no de confrontación, como sucedió el 2 de octubre. Ese es el heroísmo cotidiano que hoy venimos a reconocer”, afirmó Clara Brugada.
La jefa del Gobierno capitalino declaró lo anterior durante la ceremonia de entrega de reconocimientos y ascensos a policías capitalinos, realizada este jueves 23 de octubre en el Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec.
Frente a mandos y elementos de la Policía, Brugada Molina se refirió a lo sucedido durante la marcha por los 57 años de la Matanza de Tlatelolco, asegurando que “las y los policías, frente a circunstancias adversas, con profesionalismo y entereza, no cayeron en provocaciones”.
El jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez dijo que la ceremonia organizada es un homenaje a los policías que apoyaron durante la manifestación.
“De manera especial, con absoluto agradecimiento, rendimos un homenaje a las y los policías que con arrojo, templanza, entereza y haciendo frente a la adversidad, sin dar un paso atrás, acompañaron las manifestaciones en el marco del aniversario del 2 de octubre. Mi reconocimiento a todas y todos ustedes”, expresó.
El jefe de la Policía felicitó a quienes recibieron condecoraciones, reconocimientos, ascensos, así como a quienes participaron en el despliegue por la mencionada manifestación.
El titular de la SSC informó que en la presente administración se ha reconocido a más de 11 mil policías por su desempeño, se han entregado más de 5 mil recompensas económicas por actos destacados de servicio, y se han otorgado más de 4 mil 200 ascensos en reconocimiento a la trayectoria, al nivel académico o por diversos hechos meritorios.
Ayer se reconoció a policías distinguidos de los meses de enero a agosto de 2025; a quienes han brindado más de 30 años de servicio en la SSC; a quienes han concluido sus estudios de licenciatura o posgrado, y a los policías que acompañaron las manifestaciones del pasado 2 de octubre.
