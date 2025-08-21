Más Información
Personas privadas de la libertad al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, participaron en el concurso de baile sonidero organizado por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Se trata del 'Concurso Sonidero de Baile 2025' en el que varias parejas de internos participaron, así como sonideros que amenizaron con diversos géneros musicales.
En el concurso, un jurado calificó la destreza y creatividad de baile de las parejas.
Los tres primeros lugares ganaron un premio y los siguientes tres obtuvieron una mención honorífica, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
En el certamen estuvieron amenizando los sonideros San Francisco, Son Latino de Tepito y Pato.
Este tipo de actividades forman parte de las estrategias para la reinserción social que impulsa la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
