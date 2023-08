Hasta enero de este año, en la capital únicamente 20% de los habitantes que podían realizar su testamento, lo hicieron. Si bien la cifra es mucho más elevada que a nivel nacional —donde 7% de los ciudadanos realizan el trámite— continúa siendo baja, consideró Luis Antonio Montes de Oca, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que entre las causas por las que los capitalinos no hacen estos trámites se encuentran supersticiones, como pensar que al otorgar el testamento se van a morir o no tienen los bienes necesarios, o que si se realiza, la persona no podrá disponer de sus bienes.

“Todo esto es equivocado. Hay varias razones por las que las personas no quieren otorgarlo. Dicen ‘no, espérame; yo quiero seguir disponiendo de mis bienes, quiero seguir disfrutando de mis cuentas bancarias, de mis recursos, de mis propiedades. Entonces, no es necesario, no tengo que hacer testamento’”, indicó Montes de Oca.

“Piensan que el testamento se debe hacer hasta que uno se está muriendo. Tenemos muchos, muchos casos en donde las personas que están en el hospital es cuando se acuerdan, y en muchas ocasiones ya es demasiado tarde”, advirtió el presidente del Colegio de Notarios.

Es el caso de Guillermo Juárez, de 40 años, habitante de la alcaldía Azcapotzalco, quien todavía no ha realizado su testamento, ya que lo ha asociado a un trámite que realizan las personas de la tercera edad, además de que no tiene hijos ni dependientes económicos a quien dejar sus bienes.

Aunque tiene conocimiento de la importancia de realizar su testamento “para dar certidumbre a los que se quedan cuando uno fallece” y que podría dejar sus bienes a otros familiares cercanos, Guillermo Juárez lo considera “una señal de que tienes que asumir que en algún momento tienes que morir, entonces, no lo he hecho porque creo que es una manera de tener presente que aún me quedan muchos años por vivir”.

Difusión

El presidente del Colegio de Notarios precisó que cada año en la capital del país apenas aumenta entre 1% y 2% el porcentaje de personas que se acercan para realizar este documento, lo cual es “muy poquito”.

Agregó que aunque llevan 22 años realizando acciones para conminar a la población a realizar su testamento, todavía hace falta seguir haciendo difusión.

“Llevamos 22 años con esta campaña y no podemos decir que hayamos terminado de difundir, de penetrar en la sociedad, de que la sociedad conozca las bondades del otorgamiento de este documento. Todo el año estamos tratando de estar cada vez con mayor fuerza. Hoy en día las redes sociales nos ayudan mucho”, dijo Montes de Oca.

En esto coincidió Guillermo Juárez, quien aseveró que en ocasiones “solamente ubicamos el concepto del testamento, pero sí creo que haría falta más de énfasis en las campañas gubernamentales, de una capacitación sobre cómo preparar un testamento, de quizás acercarse a una notaría, qué notarías pueden darte un servicio digamos de asesoramiento, una capacitación de cómo hacer un testamento a conciencia”, explicó.

Septiembre, mes ideal

En el marco del mes del testamento, que arranca el 1 de septiembre, Luis Antonio Montes de Oca comentó que las ventajas de hacer este documento en este mes es que los notarios reducen 50% los honorarios que normalmente cobran por el trámite, el cual de por sí, explicó, no es caro, pues es de 7 mil pesos. Por lo que en este mes el costo se reduce a 3 mil 500 pesos.

Para realizarlo solamente se requiere de tres requisitos, indicó Montes de Oca: una identificación oficial, contar con una hora de tiempo para acudir con un notario y exponer su caso particular, y por último, ganas de tramitarlo.