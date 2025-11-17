El Macro Centro de Vacunación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde se aplican dosis contra Covid-19, influenza, neumococo y SRP, reanudará actividades este martes 18 de noviembre, anunció la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

En un comunicado, la dependencia pidió a la población estar pendiente de los canales oficiales donde se brindará información para acudir al centro de vacunación de manera ordenada y segura.

Por otro lado, la dependencia lamentó los hechos ocurridos la tarde del viernes 14 de noviembre -el último día que estaría abierto al público dicho módulo, ubicado en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria- en los que hubo agresiones contra el personal universitario que laboraba en el lugar.

De acuerdo con la UNAM, el grupo llegó cuando concluyó la jornada y exigió ser vacunado, aunque el personal les explicaba que podrían acudir en otra fecha, algunas personas reaccionaron de forma violenta y golpearon a personal que brindaba la atención, señaló la Secretaría.

De acuerdo con la Secretaría, hasta el viernes 14 de noviembre se había atendido a 30 mil 862 personas, de manera conjunta entre la Secretaría de Salud de la CDMX, la Secretaría de Salud federal, la Secretaría de la Defensa, la de Marina, el CeNSIA, IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y Pemex, con un total de 27 mil 009 vacunas contra influenza, 26 mil 274 contra Covid-19, 11 mil 380 de neumococo y 9 mil 008 de SRP.

