Trabajadores del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) del Poder Judicial de la Ciudad pararon labores pues acusan que no tienen insumos, ni recursos, ni personal para atender la demanda de los servicios periciales.

Afuera de las instalaciones colocaron mantas para visibilizar su protesta y además exigen la renuncia del presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra.

“Es importante que la gente sepa de nuestras carencias, no tenemos equipo ni los insumos necesarios para trabajar.

Trabajadores del Incifo denuncian carencias en sus sedes de trabajo (19/06/2025). Foto: Especial

“Hay ocasiones en que llegan cuerpos y no los entregamos hasta tres o cuatro días después porque no hay personal y las familias se quedan esperando en el frío, sin atención y eso no es justo para ellos”, expuso Adrián Roldán, empleado del Incifo.

Esta protesta fue respaldada por colectivos que buscan a desaparecidos en la Ciudad de México quienes dijeron que el trato que reciben del Incifo es revictimizante.

Trabajadores del Incifo protestan (19/06/2025). Foto: Especial

“Por eso son los fallos en protocolos, por eso luego entregan a las familias cuerpos que no corresponden y siempre que pedimos prontitud, quedan mal”, dijo Marcela, integrante del colectivo Ni una más, ni una menos.

Esta protesta de trabajadores del Incifo se suma al paro laboral que mantienen trabajadores de juzgados del Tribunal Superior de Justicia desde hace dos semanas y que ha afectado el trámite de juicios familiares y civiles.

